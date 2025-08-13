Уряд пропонує карати українців за порушення комендантської години: схвалено законопроєкт

В Кабінеті міністрів України схвалили законопроєкт, який пропонує встановити адміністративну відповідальність для порушників комендантської години й осіб, які залишаються без спеціально виданих перепусток і посвідчень у населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію.

Відповідні зміни планується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі, що уряд схвалив законопроєкт 13 серпня.

За його словами, Кабмін схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях".

Якщо закон буде ухвалено, КУпАП доповнять новою статтею, яка передбачатиме адміністративну відповідальність за порушення вимог воєнного стану в Україні. Зокрема вона встановить відповідальність за порушення в'їзду, входу чи перебування в населених пунктах, де влада оголосила загальну обов'язкову евакуацію, та за порушення українцями правил комендантської години.

Мельничук повідомив, що планується також внести зміни до статті 262 КУпАП, щоб надати правоохоронним органам право провадити адміністративне затримання порушників комендантської години.

Відповідальність за порушення комендантської години в Україні

Зазначимо, під час комендантської години забороняється знаходитися на вулицях та інших громадських місцях у визначений період доби без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Наразі в кодексі України про адміністративні правопорушення немає окремої статті про відповідальність і затримання громадян, що під час комендантської години перебувають на вулиці. Порушників комендантської години можуть карати за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліції) або ст. 210-1 (порушення правил щодо запобігання надзвичайним ситуаціям). Покаранням може бути штраф від 170 до 510 гривень, виправні роботи чи адміністративний арешт на строк до 15 днів.

