У Києві обговорюють запуск таксі вночі: військові проти скорочення комендантської години, – ЗМІ

У Києві можуть запровадити роботу таксі під час дії комендантської години, однак скорочення її тривалості наразі не розглядається. Ймовірне рішення стосується лише організації перевезень у нічний час і перебуває на етапі опрацювання.

Як повідомили "Новини.LIVE" з посиланням на джерела в Київській міській військовій адміністрації, військові заперечують проти будь-якого скорочення комендантської години.

За наявною інформацією, під час засідання ради оборони Києва був представлений проєкт організації руху таксі у нічні години, який обговорили представники профільного департаменту, правоохоронних органів та військових.

Наразі фахівці узгоджують алгоритм можливого запуску нічних перевезень.

Питання потребує додаткового опрацювання та поки що перебуває на стадії вирішення.

Нагадаємо, комендантська година у столиці запроваджена у зв’язку з воєнним станом.

Комендантська година у Києві триває щодня з 00:00 до 05:00. Перебувати на вулиці та в громадських місцях у цей час заборонено, а для пересування потрібна спеціальна перепустка. В разі повітряної тривоги дозволяється вийти, щоб дійти до найближчого укриття.

Як повідомляв Фокус, наприкінці літа в Кабінеті міністрів України схвалили законопроєкт, який пропонує встановити адміністративну відповідальність для порушників комендантської години.

Фокус також писав, що Харківщина скоротила комендантську годину.