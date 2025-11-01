"Весь клуб подпевает": в одесском клубе включили российскую песню, какая реакция властей (видео)

В сети появилось видео, на котором в одесском клубе Palladium звучит песня российского исполнителя. В заведение уже наведалась полиция.

Видео из клуба Palladium, где звучит русская музыка, опубликовал Telegram-канал INSIDER UA.

Российская музыка в клубе Palladium

"И весь клуб подпевает..." — отметил автор публикации.

Местный Telegram-канал "Одесса INFO" утверждает со ссылкой на активистов, что российскую музыку в клубе Palladium поставил диджей Кирилл Масленников. По его данным, в заведении находилось более 1000 человек.

Русская музыка в Palladium: реакция ОВА

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отреагировал на инцидент в своем Telegram-канале. По его словам, организаторы должны объяснить, как такое стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий.

"Одесса — город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны. Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, попирая память о погибших", — написал Кипер.

Чиновник заявил, что дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

Впоследствии канал INSIDER UA сообщил, что после публикаций в соцсетях в Palladium прибыли правоохранители. На обнародованных видео можно увидеть, что люди покидают клуб.

Полиция в клубе Palladium Полиция в клубе Palladium Полиция в клубе Palladium

