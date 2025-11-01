"Весь клуб підспівує": в одеському клубі увімкнули російську пісню, яка реакція влади (відео)

В мережі з’явилося відео, на якому в одеському клубі Palladium звучить пісня російського виконавця. До закладу вже навідалася поліція.

Відео з клубу Palladium, де звучить російська музика, опублікував Telegram-канал INSIDER UA.

Російська музика у клубі Palladium

"І весь клуб підспівує…" — зазначив автор публікації.

Місцевий Telegram-канал "Одесса INFO" стверджує з посиланням на активістів, що російську музику у клубі Palladium поставив діджей Кирило Масленников. За його даними, у закладі перебувало понад 1000 людей.

Російська музика у Palladium: реакція ОВА

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відреагував на інцидент у своєму Telegram-каналі. За його словами, організатори мають пояснити, як таке стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій.

Важливо

"Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих", — написав Кіпер.

Чиновник заявив, що дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

Згодом канал INSIDER UA повідомив, що після публікацій у соцмережах у Palladium прибули правоохоронці. На оприлюднених відео можна побачити, що люди покидають клуб.

Поліція у клубі Palladium Поліція у клубі Palladium Поліція у клубі Palladium

