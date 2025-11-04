Пациентка умерла во время операции: полиция объявила подозрение пластическому хирургу из Киева (фото)

В Киеве полиция сообщила о подозрении пластическому хирургу после смерти 28-летней пациентки во время операции по коррекции ягодиц. Предварительное следствие установило, что трагедия произошла из-за нарушения врачом медицинских протоколов и неправильного приготовления анестезирующего раствора.

Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, трагедия произошла летом 2023 года в одном из столичных медицинских центров во время проведения пластической операции. По данным следствия, врач ненадлежащим образом выполнил свои профессиональные обязанности, не придерживался установленных медицинских протоколов и допустил серьезные ошибки при работе с лекарственными средствами.

В результате неправильного приготовления анестезирующего раствора у пациентки возникла остановка сердца. Несмотря на оперативное проведение реанимационных мероприятий, спасти жизнь женщины не удалось. Смерть произошла на операционном столе, что, по словам следователей, свидетельствует о непосредственной причинно-следственной связи между действиями врача и летальным исходом.

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках уголовного производства, показала, что в анестезирующем растворе концентрация препарата превышала допустимую терапевтическую дозу в три раза. Более того, этот препарат не должен был применяться во время операции, и его использование не было отражено в медицинской документации.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 50-летнему хирургу объявили о подозрении по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это привело к тяжелым последствиям для пациента.

Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, что двум врачам одной из частных клиник Одессы сообщили о подозрении из-за смерти пациента от сепсиса на фоне онкологического заболевания. По данным следствия, их нарушения при оказании медицинской помощи привели к преждевременной смерти 62-летнего бизнесмена.

Также Фокус писал, что в августе киевскому пластическому хирургу сообщили о подозрении из-за операции по подтяжке груди, которую он провел без необходимых обследований. У пациентки с онкологией вмешательство привело к распространению злокачественных новообразований.