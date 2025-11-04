Пацієнтка померла під час операції: поліція оголосила підозру пластичному хірургу з Києва (фото)

У Києві поліція повідомила про підозру пластичному хірургу після смерті 28-річної пацієнтки під час операції з корекції сідниць. Попереднє слідство встановило, що трагедія сталася через порушення лікарем медичних протоколів та неправильне приготування анестезуючого розчину.

Як повідомили у головному управлінні Національної поліції у місті Києві, трагедія сталася влітку 2023 року в одному зі столичних медичних центрів під час проведення пластичної операції. За даними слідства, лікар неналежним чином виконав свої професійні обов’язки, не дотримався встановлених медичних протоколів та допустив серйозні помилки під час роботи з лікарськими засобами.

У результаті неправильного приготування анестезуючого розчину у пацієнтки виникла зупинка серця. Попри оперативне проведення реанімаційних заходів, врятувати життя жінки не вдалося. Смерть сталася на операційному столі, що, за словами слідчих, свідчить про безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між діями лікаря та летальним результатом.

Хірургу повідомили підозру через смерть пацієнтки під час операції. Фото: Поліція Києва

Судово-медична експертиза, проведена в межах кримінального провадження, показала, що в анестезуючому розчині концентрація препарату перевищувала допустиму терапевтичну дозу у три рази. Ба більше, цей препарат не мав застосовуватися під час операції, і його використання не було відображене у медичній документації.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 50-річному хірургу оголосили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, якщо це призвело до тяжких наслідків для пацієнта.

Максимальна санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або займатися професійною діяльністю на строк до п’яти років.

