Обещали — не заплатили: учителя жалуются на невыплату ежемесячных надбавок, — Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что часть учителей в Одесской области не получила обещанную правительством доплату в 2600 грн. Политик обратился к Генеральному прокурору с просьбой расследовать возможные нарушения.

Как сообщил Даниил Гетманцев, к нему поступили обращения от педагогов из разных населенных пунктов Одесской области. По их словам, ежемесячная доплата в 2600 грн, предусмотренная постановлением Кабинета Министров, не была начислена или же выплачена выборочно без объяснений.

Председатель налогового комитета подчеркнул, что ситуация требует немедленной проверки, ведь речь идет не только о финансовой справедливости, но и об отношении к педагогам. По его словам, правительство должно обеспечить прозрачность и контроль за распределением средств, чтобы ни один учитель не остался без гарантированной государством доплаты.

Відео дня

Сообщение Гетманцева в Telegram Фото: Скриншот

"Получил обращение от учителей из Одесской области. Говорят, что с сентября обещанная ежемесячная доплата в 2600 грн, предусмотренная постановлением правительства, так и не поступила. Или ее выплатили выборочно — без всяких объяснений. Учитель не должен выпрашивать то, что ему положено по закону. Это вопрос не только о деньгах — это об уважении к людям, которые учат наших детей даже в самые сложные времена", — заявил Даниил Гетманцев.

Он добавил, что уже обратился к Генеральному прокурору с требованием провести проверку и дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших невыплату или занижение доплат.

"Если злоупотребления подтвердятся — виновные должны быть привлечены к ответственности. Уважение к учителю начинается с честного выполнения обещаний", — подытожил Гетманцев.

Напомним, правительство приняло решение о ежемесячной доплате учителям в размере 2600 грн в августе 2025 года. Средства предусматривались для педагогов учреждений общего среднего образования как поддержка во время нового учебного года. Ранее Министерство образования и науки сообщало, что выплаты должны поступать с сентября в полном объеме.

Как сообщал Фокус, Гетманцев предложил платить учителям $1500.

Фокус также писал, что в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако повышение зарплат пока не предусмотрено.