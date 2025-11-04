Обіцяли — не заплатили: вчителі скаржаться на невиплату щомісячних надбавок, — Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що частина вчителів в Одеській області не отримала обіцяну урядом доплату у 2600 грн. Політик звернувся до Генерального прокурора з проханням розслідувати можливі порушення.

Як повідомив Данило Гетманцев, до нього надійшли звернення від педагогів із різних населених пунктів Одеської області. За їхніми словами, щомісячна доплата у 2600 грн, передбачена постановою Кабінету Міністрів, не була нарахована або ж виплачена вибірково без пояснень.

Голова податкового комітету наголосив, що ситуація потребує негайної перевірки, адже йдеться не лише про фінансову справедливість, а й про ставлення до освітян. За його словами, уряд має забезпечити прозорість та контроль за розподілом коштів, аби жоден учитель не залишився без гарантованої державою доплати.

"Отримав звернення від вчителів з Одещини. Кажуть, що з вересня обіцяна щомісячна доплата у 2600 грн, передбачена постановою уряду, так і не надійшла. Або її виплатили вибірково — без жодних пояснень. Учитель не має випрошувати те, що йому належить за законом. Це питання не лише про гроші — це про повагу до людей, які вчать наших дітей навіть у найскладніші часи", — заявив Данило Гетманцев.

Він додав, що вже звернувся до Генерального прокурора з вимогою провести перевірку та дати правову оцінку діям посадових осіб, які допустили невиплату чи заниження доплат.

"Якщо зловживання підтвердяться — винні мають бути притягнуті до відповідальності. Повага до вчителя починається з чесного виконання обіцянок", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про щомісячну доплату вчителям у розмірі 2600 грн у серпні 2025 року. Кошти передбачалися для педагогів закладів загальної середньої освіти як підтримка під час нового навчального року. Раніше Міністерство освіти та науки повідомляло, що виплати мають надходити з вересня у повному обсязі.

