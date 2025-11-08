На их фоне позировала Джоли: как рыболовные сети из Франции помогают Украине

Рыбаки с побережья Бретани отправляют крепкие глубоководные сети для ловли дронов и защиты мирных жителей и солдат в Украине. Даже актриса Анджелина Джоли была сфотографирована на фоне противодроновых сеток в Херсонской области.

В рыболовецких портах вдоль побережья Бретани во Франции выброшенные рыболовные сети скапливаются вдоль прибрежной зоны. Ежегодно списывается около 800 тонн сетей. Но теперь им нашли применение в Украине для защиты от российских атак, пишет The Guardian.

Бретонские рыбаки отправляют сети в Украину Фото: Соцсети

Срок службы глубоководной сети составляет от 12 до 24 месяцев, после чего она изнашивается и не подлежит ремонту. Теперь сеть из конского волоса, которая когда-то использовалась для ловли морского черта со дна моря, используется для другой добычи: российских беспилотников.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités отправила в Украину две партии сеток общей протяженностью 280 км для защиты солдат и мирных жителей вдоль линии фронта, где бои идут наиболее ожесточенно.

Россия использует небольшие недорогие беспилотники, оснащенные взрывчаткой и управляемые дистанционно на расстояние до 25 км. Украинцы используют сети для создания туннелей, в которых запутываются пропеллеры беспилотников. Это можно сравнить с тем, как пауки ловят мух в паутину.

"За последние два года война претерпела изменения. Раньше мы даже не думали о дронах, но теперь это война дронов", — сказал 70-летний Кристиан Абазиу, отвечающий за логистику в Kernic Solidarités.

Абазиу рассказал, что украинцам присылали рыболовные сети со всего мира, но не все они подходят для ловли дронов. Сети с побережья Бретани используются для глубоководной рыбалки на морского черта и очень крепкие, так что именно они и пригодились украинцам.

"Сначала их использовали врачи, защищавшие медицинские лагеря вблизи линии фронта, но теперь их используют на дорогах, мостах, входах в больницы... Удивительно, как что-то настолько простое работает так хорошо", - рассказал Абазиу.

Антидроновый туннель в Сумской области Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Жерар Ле Дафф, президент Kernic Solidarités и внук бретонского рыбака, добавил: "Посол Украины приехал в Бретань и поблагодарил нас за то, что мы делаем. В этом регионе у нас нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись. Если они нужны для создания противодронных заграждений и спасения жизней в Украине, они их получат".

Благотворительная организация Kernic Solidarités была создана после того, как к Ле Даффу и Абазиу обратились местные украинцы с просьбой о помощи одеждой, продуктами питания и медикаментами для оставшихся на родине семей. 20 волонтеров благотворительной организации доставили два грузовика с гуманитарной помощью на расстояние 2300 км до границы Украины с Польшей.

"Когда мы узнали, что Украине нужны сети, рыболовное сообщество быстро отреагировало", — сказал Ле Дафф.

Россия использует беспилотники с видом от первого лица, аналогичные тем, что представлены на коммерческом рынке. Они пилотируются дистанционно по радио и начиняются взрывчаткой. Российские пилоты с помощью видеотрансляций в режиме реального времени направляют их к целям. В некоторых районах украинские военные заявляют, что ничто не может двигаться, не привлекая внимания стай дронов-камикадзе.

Рыболовные сети натягиваются между шестами для создания туннелей или используются для покрытия траншей и техники. Украинские беспилотники также оснащены кусками сетей для сбрасывания на вражеские беспилотники.

Антидроновый туннель в Херсонской области Фото: Соцсети

К июлю этого года Украина сталкивалась с более чем 500 беспилотниками в день.

Сотни тонн старых сетей также были пожертвованы рыбаками Швеции и Дании.

Жан-Жак Танги, бывший президент комитета по рыболовству Финистера, заявил, что местные рыбаки очень рады помочь украинским военным.

Абазиу заявил, что у ассоциации больше нет средств на отправку дополнительных поставок в этом году, и ведутся переговоры с Украиной о предоставлении грузовиков для вывоза сеток.

"Мы поможем достать сети и загрузить их, но у нас нет бюджета, чтобы продолжать самостоятельно управлять конвоями", — сказал он.

Абазиу, бывший торговец овощами и фруктами, рассказал, что украинцы, с которыми он встречался, были тронуты поддержкой прибрежных общин Бретани: "Тот факт, что рыболовы по другую сторону Европы присылают им сети, чтобы помочь защититься, вызвал у них слезы".

Напомним, во время визита в Херсонскую область, актриса Анджелина Джоли была сфотографирована в противодроновом туннеле в области.

Во время поездки в прифронтовые регионы Джоли общалась с медиками, волонтерами и местными семьями, которые живут под постоянной угрозой атак дронов, обстрелов и мин. Она выразила восхищение мужеством и стойкостью украинцев.