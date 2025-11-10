В Запорожье прогремел взрыв в больнице: в палате взорвался боеприпас, — полиция

В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области сообщили о взрыве в одной из городских больниц. Один человек получил ранения.

"В Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в больнице", — отметила пресс-служба.

Утром 10 ноября, в 10:30, в Запорожское районное управление полиции сообщили о взрыве. В палате одной из городских больниц сдетонировал неустановленный боеприпас.

Правоохранители рассказали, что в результате взрыва получил ранения один мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

"На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Продолжается проверка, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", — добавили в Главном управлении.

