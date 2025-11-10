У Запоріжжі прогримів вибух у лікарні: у палаті вибухнув боєприпас, — поліція

У Головному управлінні Національної поліції у Запорізькій області повідомили про вибух в одній з міських лікарень. Один чоловік отримав поранення.

"У Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини вибуху в лікарні", — зазначила пресслужба.

Зранку 10 листопада, о 10:30, у Запорізьке районне управління поліції повідомили про вибух. У палаті однієї із міських лікарень здетонував невстановлений боєприпас.

Правоохоронці розповіли, що внаслідок вибуху отримав поранення один чоловік. Йому надають медичну допомогу.

"На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — додали у Головному управлінні.

