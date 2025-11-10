В небе над Полтавщиной "зафиксировали" российский военный самолет: что известно (фото)

Вечером 10 ноября в небе над Полтавщиной радары вдруг "зафиксировали" российский военный самолет Ilyushin Il-62M с бортовым номером RA-86559.

Судно якобы вылетело из Москвы, влетело в воздушное пространство Украины в восточной части и находилось в небе над Полтавской областью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-радара FlightRadar24.

Сервис продемонстрировал, что российский Ilyushin Il-62M с бортовым номером RA-86559 якобы оказался в небе неподалеку от города Кременчуг на Полтавщине, пролетев перед тем неподалеку от областного центра.

Стоит отметить, что никакого официального подтверждения присутствия в небе над Полтавщиной российского военного самолета не поступало.

Вскоре данные сервиса обновились и самолет с бортовым номером RA-86559 радары зафиксировали в небе над Черным морем. Судно уже двигалось южным курсом в направлении Турции, недалеко от побережья Грузии.

Відео дня

Скриншот | пролет российского самолета Ilyushin Il-62M над Черным морем

Вероятно, именно таким был маршрут российского самолета изначально, однако по непонятным причинам сервис "зафиксировал" его над украинской Полтавщиной.

Стоит отметить, что время от времени в работе сервиса FlightRadar24 случаются сбои, из-за которых платформа не демонстрирует правдивые сведения. Воздушное пространство над Украиной остается закрытым из-за полномасштабного вторжения россиян.

Подобный инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда данные сервиса Flightradar24 продемонстрировали, что военно-транспортный самолет Ил-76ТД взлетел в районе Минска и через некоторое время был зафиксирован в небе над Черниговской областью. Впоследствии выяснилось, что это был сбой.

Напомним, 5 ноября в Clash Report сообщили, что суданские повстанцы сбили самолет Ил-76: весь российский экипаж погиб.

Также в октябре в Bloomberg рассказали, что Канада арестовала российский самолет и хочет передать его Украине.