У небі над Полтавщиною "зафіксували" російський військовий літак: що відомо (фото)

Увечері 10 листопада у небі над Полтавщиною радари раптом "зафіксували" російський військовий літак Ilyushin Il-62M з бортовим номером RA-86559.

Судно нібито вилетіло з Москви, влетіло у повітряний простір України у східній частині та перебувало у небі над Полтавською областю. Про це свідчать дані онлайн-радару FlightRadar24.

Сервіс продемонстрував, що російський Ilyushin Il-62M з бортовим номером RA-86559 нібито опинився у небі неподалік від міста Кременчук на Полтавщині, пролетівши перед тим неподалік від обласного центру.

Варто зазначити, що жодного офіційного підтвердження присутності у небі над Полтавщиною російського військового літака не надходило.

Невдовзі дані сервісу оновилися і літак з бортовим номером RA-86559 радари зафіксували у небі над Чорним морем. Судно вже рухалося південним курсом у напрямку Туреччини, неподалік від узбережжя Грузії.

Відео дня

Скриншот | проліт російського літака Ilyushin Il-62M над Чорним морем

Ймовірно, саме таким був маршрут російського літака від початку, однак з незрозумілих причин сервіс "зафіксував" його над українською Полтавщиною.

Варто зазначити, що час від часу у роботі сервісу FlightRadar24 трапляються збої, через які платформа не демонструє правдиві відомості. Повітряний простір над Україною залишається закритим через повномасштабне вторгнення росіян.

Подібний інцидент трапився у вересні 2024 року, коли дані сервісу Flightradar24 продемонстрували, що військово-транспортний літак Іл-76ТД злетів у районі Мінська і за деякий час був зафіксований у небі над Чернігівською областю. Згодом з'ясувалося, що це був збій.

Нагадаємо, 5 листопада у Clash Report повідомили, що суданські повстанці збили літак Іл-76: увесь російський екіпаж загинув.

Також у жовтні у Bloomberg розповіли, що Канада арештувала російський літак та хоче передати його Україні.