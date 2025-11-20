В одной из областей увеличат продолжительность комендантского часа — причины

С 21 ноября в части громад Харьковской области будет увеличена продолжительность комендантского часа.

Речь идет о населенных пунктах в Золочевской громаде на Харьковщине. Там комендантский час будет действовать — с 22:30 до 05:00. Об этом рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне Харків".

Эти изменения будут действовать для всех населенных пунктов общины кроме приграничных, где с 2024 года действует комендантский час с 17:00 до 09:00.

По словам Коваленко, пока неизвестно, насколько долго будет действовать продленный комендантский час.

Глава поселковой администрации также пояснил, что это связано с просьбой военных.

"Это по требованию военных в связи с осложнением ситуации, а именно с активной работой российских FPV-дронов. Особенно активно они начали атаковать дней десять назад, и понимаем, что возможна еще большая интенсивность FPV в общине", — заявил начальник Золочевской СВА.

Это решение об изменении комендантского часа согласовано с начальником Богодуховской районной военной администрации.

Ранее в Харьковской области сокращали продолжительность комендантского часа — он будет начинаться в полночь. Ограничения не касались тех громад, где из-за ситуации с безопасностью уже введен усиленный комендантский час.

Напомним, что в Киеве могут ввести работу такси во время действия комендантского часа, однако сокращение его продолжительности пока не рассматривается.

При этом в столице с 2026 года введут цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа.