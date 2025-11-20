В одній з областей збільшать тривалість комендантської години — причини

З 21 листопада у частині громад Харківської області буде збільшено тривалість комендантської години.

Йдеться про населені пункти у Золочівській громаді на Харківщині. Там комендантська година діятиме — від 22:30 до 05:00. Про це розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в коментарі "Суспільне Харків".

Ці зміни діятимуть для всіх населених пунктів громади крім прикордонних, де з 2024 року діє комендантська година від 17:00 до 09:00.

За словами Коваленка, наразі невідомо, наскільки довго діятиме подовжена комендантська година.

Очільник селищної адміністрації також пояснив, що це пов'язано з проханням військових.

"Це на вимогу військових у зв’язку з ускладненням ситуації, а саме з активною роботою російських FPV-дронів. Особливо активно вони почали атакувати днів десять тому, і розуміємо, що можлива ще більша інтенсивність FPV у громаді", — заявив начальник Золочівської СВА.

Це рішення про зміну комендантської години погоджене з начальником Богодухівської районної військової адміністрації.

Раніше у Харківській області скорочували тривалість комендантської години — вона починатиметься опівночі. Обмеження не стосувалися тих громад, де через безпекову ситуацію вже запроваджена посилена комендантська година.

Нагадаємо, що у Києві можуть запровадити роботу таксі під час дії комендантської години, однак скорочення її тривалості наразі не розглядається.

При цьому у столиці з 2026 року запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години.