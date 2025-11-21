Киев и ряд областей Украины накрыл густой туман: в столице объявили І уровень опасности (видео)
21 ноября Киев и несколько областей Украины оказались в густом тумане, из-за чего видимость в столице составляет 200–500 метров. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый), а погодные условия могут осложнить движение транспорта.
Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, 21 ноября днем в Киеве и на территории Киевской области будет сохраняться туман с видимостью 200–500 метров. Такие условия соответствуют первому уровню опасности, желтому, и могут вызвать осложнения дорожного движения.
Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что подобные погодные условия ожидаются в большинстве регионов Украины, кроме южных и крайних западных областей, с видимостью 200-500 метров. Погодные условия могут создавать риски на дорогах и требовать повышенной осторожности от водителей и пешеходов.
В Киевской городской администрации уточняют, что видимость в столице сейчас составляет 200-500 метров, и призывают граждан соблюдать правила безопасности.
Специалисты советуют водителям во время управления в условиях тумана:
- снизить скорость движения;
- включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами;
- при остановке обязательно включать аварийную сигнализацию;
- избегать резких маневров.
Пешеходам советуют быть особенно внимательными, носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей, особенно в темное время суток.
Какие опасные явления прогнозируют синоптики с 22 по 24 ноября
Кроме того, Укргидрометцентр прогнозирует осложнение погодных условий на территории Украины с 22 по 24 ноября. В западных областях ожидается умеренный и местами значительный снег, образование снежного покрова высотой 5-15 см (на Львовщине и Ивано-Франковщине 20-30 см), налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. В Карпатах прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с и метели. 24 ноября ожидается ослабление осадков и снижение температуры до 3-10° мороза.
Погодные условия могут привести к осложнениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также вызвать нарушение движения транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, что, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 ноября столбики термометров будут фиксировать от +9 до +14 градусов. Также она отметила, что в этот день в столице будет преобладать облачная влажная погода.
Также Фокус писал, что в ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное ухудшение погодных условий, которое начнется с туманов, а затем приведет к значительным снегопадам и гололеду на западе страны.