Киев и ряд областей Украины накрыл густой туман: в столице объявили І уровень опасности (видео)

21 ноября Киев и несколько областей Украины оказались в густом тумане, из-за чего видимость в столице составляет 200–500 метров. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый), а погодные условия могут осложнить движение транспорта.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, 21 ноября днем в Киеве и на территории Киевской области будет сохраняться туман с видимостью 200–500 метров. Такие условия соответствуют первому уровню опасности, желтому, и могут вызвать осложнения дорожного движения.

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что подобные погодные условия ожидаются в большинстве регионов Украины, кроме южных и крайних западных областей, с видимостью 200-500 метров. Погодные условия могут создавать риски на дорогах и требовать повышенной осторожности от водителей и пешеходов.

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине Фото: Укргидрометцентр

В Киевской городской администрации уточняют, что видимость в столице сейчас составляет 200-500 метров, и призывают граждан соблюдать правила безопасности.

Специалисты советуют водителям во время управления в условиях тумана:

снизить скорость движения;

включить противотуманные фары вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами;

при остановке обязательно включать аварийную сигнализацию;

избегать резких маневров.

Пешеходам советуют быть особенно внимательными, носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей, особенно в темное время суток.

Какие опасные явления прогнозируют синоптики с 22 по 24 ноября

Кроме того, Укргидрометцентр прогнозирует осложнение погодных условий на территории Украины с 22 по 24 ноября. В западных областях ожидается умеренный и местами значительный снег, образование снежного покрова высотой 5-15 см (на Львовщине и Ивано-Франковщине 20-30 см), налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. В Карпатах прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с и метели. 24 ноября ожидается ослабление осадков и снижение температуры до 3-10° мороза.

Погодные условия могут привести к осложнениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также вызвать нарушение движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, что, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 ноября столбики термометров будут фиксировать от +9 до +14 градусов. Также она отметила, что в этот день в столице будет преобладать облачная влажная погода.

Также Фокус писал, что в ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное ухудшение погодных условий, которое начнется с туманов, а затем приведет к значительным снегопадам и гололеду на западе страны.