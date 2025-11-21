Київ та низку областей України накрив густий туман: у столиці оголосили І рівень небезпеки (відео)
21 листопада Київ та кілька областей України опинилися в густому тумані, через що видимість у столиці становить 200–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності (жовтий), а погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, 21 листопада вдень у Києві та на території Київської області утримуватиметься туман із видимістю 200–500 метрів. Такі умови відповідають першому рівню небезпечності, жовтому, і можуть спричинити ускладнення дорожнього руху.
Раніше Укргідрометцентр попереджав, що подібні погодні умови очікуються в більшості регіонів України, окрім південних та крайніх західних областей, з видимістю 200–500 метрів. Погодні умови можуть створювати ризики на дорогах та вимагати підвищеної обережності від водіїв і пішоходів.
У Київській міській адміністрації уточнюють, що видимість у столиці наразі становить 200–500 метрів, і закликають громадян дотримуватися правил безпеки.
Фахівці радять водіям під час керування в умовах туману:
- знизити швидкість руху;
- увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
- дотримуватися безпечної дистанції з іншими транспортними засобами;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну сигналізацію;
- уникати різких маневрів.
Пішоходам радять бути особливо уважними, носити світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв, особливо в темний час доби.
Які небезпечні явища прогнозують синоптики з 22 по 24 листопада
Крім того, Укргідрометцентр прогнозує ускладнення погодних умов на території України з 22 по 24 листопада. У західних областях очікується помірний та місцями значний сніг, утворення снігового покриву висотою 5–15 см (на Львівщині та Івано-Франківщині 20–30 см), налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. В Карпатах прогнозують пориви вітру 15–20 м/с та хуртовини. 24 листопада очікується послаблення опадів та зниження температури до 3–10° морозу.
Погодні умови можуть призвести до ускладнень у роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також спричинити порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.
Нагадаємо, що, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 21 листопада стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +14 градусів. Також вона зауважила, що цього дня у столиці переважатиме хмарна волога погода.
Також Фокус писав, що найближчими днями в Україні прогнозується суттєве погіршення погодних умов, яке почнеться з туманів, а потім призведе до значних снігопадів та ожеледиці на заході країни.