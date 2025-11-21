Київ та низку областей України накрив густий туман: у столиці оголосили І рівень небезпеки (відео)

21 листопада Київ та кілька областей України опинилися в густому тумані, через що видимість у столиці становить 200–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності (жовтий), а погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, 21 листопада вдень у Києві та на території Київської області утримуватиметься туман із видимістю 200–500 метрів. Такі умови відповідають першому рівню небезпечності, жовтому, і можуть спричинити ускладнення дорожнього руху.

Раніше Укргідрометцентр попереджав, що подібні погодні умови очікуються в більшості регіонів України, окрім південних та крайніх західних областей, з видимістю 200–500 метрів. Погодні умови можуть створювати ризики на дорогах та вимагати підвищеної обережності від водіїв і пішоходів.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні Фото: Укргідрометцентр

У Київській міській адміністрації уточнюють, що видимість у столиці наразі становить 200–500 метрів, і закликають громадян дотримуватися правил безпеки.

Фахівці радять водіям під час керування в умовах туману:

знизити швидкість руху;

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;

дотримуватися безпечної дистанції з іншими транспортними засобами;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну сигналізацію;

уникати різких маневрів.

Пішоходам радять бути особливо уважними, носити світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв, особливо в темний час доби.

Які небезпечні явища прогнозують синоптики з 22 по 24 листопада

Крім того, Укргідрометцентр прогнозує ускладнення погодних умов на території України з 22 по 24 листопада. У західних областях очікується помірний та місцями значний сніг, утворення снігового покриву висотою 5–15 см (на Львівщині та Івано-Франківщині 20–30 см), налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. В Карпатах прогнозують пориви вітру 15–20 м/с та хуртовини. 24 листопада очікується послаблення опадів та зниження температури до 3–10° морозу.

Погодні умови можуть призвести до ускладнень у роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також спричинити порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Нагадаємо, що, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 21 листопада стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +14 градусів. Також вона зауважила, що цього дня у столиці переважатиме хмарна волога погода.

Також Фокус писав, що найближчими днями в Україні прогнозується суттєве погіршення погодних умов, яке почнеться з туманів, а потім призведе до значних снігопадів та ожеледиці на заході країни.