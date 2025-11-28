Мощный взрыв в Киеве: в ГСЧС объяснили, что стало причиной пожара, подробности

В столице произошел взрыв на территории гаражного кооператива рядом со школьным стадионом и автозаправкой, что серьезно напугало жителей района. После взрыва возник пожар, который охватил значительную площадь и создал потенциальную угрозу для близлежащей инфраструктуры.

Как сообщает ТСН со ссылкой на представителя столичных спасателей Павла Петрова, инцидент произошел в вечернее время вблизи улицы Богатырской. Очаг возгорания возник в гаражном массиве, расположенном в зоне с повышенной опасностью из-за близости к АЗС и учебному заведению.

По оперативным данным, огонь охватил около 130 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили внутри гаражей кислородные баллоны, а также металлические бочки с легковоспламеняющимся топливом. Именно эти опасные предметы, по предварительной версии, могли вызвать взрывы, которые слышали местные жители еще до приезда экстренных служб.

По словам Петрова, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений повторных взрывов уже не происходило. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать. Предварительно обошлось без пострадавших. В то же время сейчас уточняют информацию о возможных повреждениях транспортных средств, припаркованных вблизи эпицентра происшествия.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители. Они выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия, проверяют территорию на наличие других опасных предметов и устанавливают окончательные причины возгорания.

Вечером 28 ноября около 18:30 на Оболони раздалась серьезная детонация, которая напугала местных жителей. Первыми о взрыве сообщили местные телеграмм-каналы, которые обнародовали видео с густым черным дымом, который поднимался над районом.

Как отмечали очевидцы, взрыв произошел на улице Богатырской, в гаражном кооперативе неподалеку автозаправки и школьного стадиона, и на месте возникло возгорание. По информации местной полиции, взрыв произошел в помещении СТО во время замены газовых фильтров в транспортном средстве. Предварительно известно, что пострадавших нет, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в этот же вечер Россия запустила "Кинжалы" по Украине. Тогда же сообщили о первых взрывах в пределах Житомирской и Хмельницкой областей.

