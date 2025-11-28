Потужний вибух у Києві: у ДСНС пояснили, що стало причиною пожежі, подробиці

У столиці стався вибух на території гаражного кооперативу поряд зі шкільним стадіоном і автозаправкою, що серйозно налякало мешканців району. Після вибуху виникла пожежа, яка охопила значну площу та створила потенційну загрозу для прилеглої інфраструктури.

Як повідомляє ТСН з посиланням на речника столичних рятувальників Павла Петрова, інцидент трапився у вечірній час поблизу вулиці Богатирської. Осередок загоряння виник у гаражному масиві, розташованому у зоні з підвищеною небезпекою через близькість до АЗС та навчального закладу.

За оперативними даними, вогонь охопив близько 130 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили всередині гаражів кисневі балони, а також металеві діжки з легкозаймистим паливом. Саме ці небезпечні предмети, за попередньою версією, могли спричинити вибухи, які чули місцеві жителі ще до приїзду екстрених служб.

За словами Петрова, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів повторних вибухів уже не відбувалося. Загоряння вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Попередньо обійшлося без постраждалих. Водночас наразі уточнюють інформацію щодо можливих пошкоджень транспортних засобів, припаркованих поблизу епіцентру події.

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Вони з’ясовують всі обставини надзвичайної події, перевіряють територію на наявність інших небезпечних предметів і встановлюють остаточні причини загоряння.

Увечері 28 листопада близько 18:30 на Оболоні пролунала серйозна детонація, яка налякала місцевих мешканців. Першими про вибух повідомили місцеві телеграм-канали, які оприлюднили відео з густим чорним димом, що здіймався над районом.

Як зазначали очевидці, вибух стався на вулиці Богатирській, у гаражному кооперативі неподалік автозаправки та шкільного стадіону, і на місці виникло займання. За інформацією місцевої поліції, вибух трапився в приміщенні СТО під час заміни газових фільтрів у транспортному засобі. Попередньо відомо, що постраждалих немає, правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

