Любовь против имперских амбиций: судьба последнего гетмана Кирилла Разумовского

Фокус изучал, как происходила окончательная ликвидация гетманства в Украине: был ли шанс спасти государственность?

В середине XVIII в., казалось, фортуна наконец повернулась лицом к украинцам. После десятилетий преследования всего украинского, жестокого разрушения столицы Украинского казацкого государства и всего, что связано с идентичностью нашего народа, сквозь тучи бурь, кажется стали пробиваться лучики надежды. С приходом влюбленной в украинского музыканта императрицы Елизаветы натиск на Украину спал. Наступление России даже развернулось на 180 градусов — сначала была восстановлена Киевская Православная митрополия, а затем, на удивление, в Санкт-Петербурге даже позволили избрать нового гетмана. Однако свет надежды довольно быстро снова поглотил мрак имперского шовинизма, для которого даже любовь самой императрицы не стала весомым препятствием на пути к уничтожению Украины.

Смерть гетмана снова стала поводом для империи

В апреле 1733 года застолье казацкой старшины в честь восшествия на трон новой императрицы Анны Иоанновны (племянница Петра I) стало роковым для пожилого гетмана Даниила Апостола. Он впал в паралич прямо за праздничным столом. Так и не отойдя от болезни, Даниил Апостол умер, прожив неполный год. Еще при живом гетмане в Санкт-Петербурге взялись перебирать власть в руки имперских чиновников. Весь 1733 год между Глуховом (столица казацкого государства), Киевом (самый большой город, который был культурным и социальным центром) и Санкт-Петербургом (столица империи) метался князь Алексей Шаховский, который в конце концов и возглавил причудливый орган управления Гетманщиной, получивший наименование "Правление гетманского правительства".

Такое странное наименование было выбрано не случайно — оно раскрывало саму сущность стратегии имперской власти в отношении Украины. В Санкт-Петербурге откровенно опасались казачества и даже их духа. Ситуация в казацком государстве отнюдь не была безвыходной. Под боком была враждебная России Османская империя с ее свободным вассалом Крымским ханством. В последнем на тот момент размещалась Олешковская Запорожская Сечь — запорожцы, которые покинули подконтрольные Российской империи земли вместе с гетманом Иваном Мазепой после поражения в Полтавской битве. В 1733 году приближалась новая война с турками. Поэтому от благосклонности казаков зависело многое. При таких обстоятельствах о прямом ограничении казацких прав и вольностей не могло быть и речи.

Имперское правительство решило действовать коварно. Публично было заявлено о благосклонности императрицы к казакам и их вольностям. Было заявлено, что на время "поиска достойной кандидатуры" будет создано правление гетманского правительства", которое должно было не допустить разлада среди казаков в сложные времена после смерти гетмана. На временности этого правления делался отдельный акцент. Было заявлено, что новый орган, в который вошли вместе с россиянами и представители казацкой старшины (обычно наиболее лояльные империи) будет действовать исключительно в рамках "Решительных пунктов", по которым работал и покойный гетман Даниил Апостол.

Отдельно в императорских актах подчеркивалась преданность идеям, которые были заложены еще во времена соглашения с царем Богдана Хмельницкого (на самом деле этот договор пробыл действующим лишь два с половиной года до нарушения его самим царем, который заключил сепаратный мир с Речью Посполитой). Следует отметить, что царское правительство позиционировало все статьи, которые подписывали новоизбранные гетманы как перезаключение соглашения, подписанного еще Богданом Хмельницким. Претенденты же на булаву, чья судьба зависела от поддержки из Москвы, делали вид, что "не замечали" различий, которые все больше сокращали суверенитет Украинского казацкого государства, пока наконец не свели его на нет в годы правления Ивана Скоропадского.

Де-факто новое правительство действовало, согласно тайным инструкциям, которые ему присылались из Санкт-Петербурга. В них рекомендовалось взять под контроль экономику государства, задабривать лояльную старшину земельными наделами, а также, что особенно интересно — способствовать бракам между русскими и представителями казацкой старшины и другими слоями казаков. При этом давались прямые указания препятствовать бракам между украинцами и поляками. Делать все это имперские чиновники должны были неофициально, то есть методами кулуарных интриг и бюрократических преград. Таким способом в империи планировали ассимилировать казачество с российскими дворянами. Крестьян же планировалось просто перевести в состояние бесправных холопов. Всех же кто своими действиями или даже просто словами выступал против такого положения вещей подвергали преследованиям и всячески репрессировали вплоть до ссылки или заключения.

Игры судьбы: как дочь пошла против отца

Выхода из этой ситуации не просматривалось, однако Украине снова пригодился дворцовый переворот в самой России. В 1741 году к власти в империи пришла дочь палача украинского народа Петра I. Парадокс судьбы, но дочь заняла диаметрально противоположную позицию в отношении украинцев, чем та, которую занимал ее жестокий отец.

Казаков спасла (а если точнее пролонгировала предсмертную агонию) певучесть нашего народа. В России со времен Петра первого оценивали вокальные навыки украинцев, которых приглашали на обучение в высшие образовательные заведения империи. Здесь следует напомнить, что хоровое искусство является ключевым элементом церковных служб, а Церковь оставалась центром социальной сферы как в России, так и в Украине и большинстве стран Европы еще на протяжении всего XVIII века. В Украине даже начали открывать учебные заведения, которые готовили певцов сначала для русской церкви, а затем и для светских мероприятий.

Алексей Григорьевич Разумовский — украинский фаворит российской императрицы Елизаветы Петровны

Одним из таких был Алексей Розум — сын украинского реестрового казака с Черниговщины, который вытянул счастливый билет, получив хорошее музыкальное образование и приглашение в Санкт-Петербург. В возрасте двадцати двух лет он получил место в императорском хоре, где приглянулся молодой цесаревне. У самой Елизаветы личная жизнь не сложилась, ее жених умер перед свадьбой, поэтому отраду опальная на тот момент дочь покойного императора нашла в молодом и по воспоминаниям современников, очень красивом хоровом певце из Украины.

По слухам, они даже тайно венчались в 1742 году. Был ли брак вопрос сомнительный, но то, что Алексей Разум был фаворитом императрицы — факт свершившийся. Она даровала своему возлюбленному титул графа (он стал графом Разумовским). Новоиспеченный русский дворянин забрал в Санкт-Петербург своего на девятнадцать лет младшего брата. Кирилл получил хорошее европейское образование и в возрасте восемнадцати лет возглавил Петербургскую академию наук (и оставался ее президентом на протяжении следующей половины столетия). В тот же год он женился на родственнице самой императрицы. А уже в следующем 1747 году Елизавета своим указом восстановила гетманство в Казацком государстве.

Кирилл Разумовский — последний гетман Войска Запорожского

Алексей Разумовский был человеком ленивым и равнодушным к политике. Он помог своей возлюбленной осуществить дворцовый переворот, но сам инициативы в государственных делах не проявлял. Поэтому гетманом было решено сделать не его, а младшего брата Кирилла. Похоже, что сам Кирилл, не был в восторге от перспективы оставить Санкт-Петербург и отправиться в далекий провинциальный Глухов. Поэтому гетман был "избран" заочно в присутствии Киевского митрополита Тимофея Щербацкого.

Судьба самостоятельной украинской церкви шла бок о бок с судьбой казацкого государства. Митрополию отменил еще царь Петр, так же как гетманство, просто не позволив новому церковному руководителю получить этот титул. При таких обстоятельствах уже после смерти российского тирана, опыт Полуботка решил повторить Киевский архиепископ Вараллам Ванатович, который в годы гетмана Даниила Апостола, решился поставить вопрос о восстановлении Киевской митрополии, за что был вместе со своими соратниками пожизненно сослан Анной Иоанновной на русский север. А уже Елизавета Петровна его помиловала и восстановила митрополию. Сломленный тяжелой судьбой архиерей Вараллам отказался от титула, за который так пострадал, поэтому митрополитом был избран другой церковный иерарх в 1743 году. Такие прямые действия имперской власти в отношении такого весомого социального института, которым была в тот период Православная Церковь еще раз подчеркивают всю бутафорность гетманской власти — Даниил Апостол ничего не сделал, чтобы спасти церковную элиту, потому что просто не мог на это повлиять. Зато Церковь была достаточно легко восстановлена в годы правления лояльной к украинцам (как минимум к одному конкретному украинцу) императрицы Елизаветы.

Юношеские амбиции против имперского цинизма

Кирилл Разумовский в конце концов таки перебрался в Украину аж в 1751 году, но не в Глухов, а в Батурин — город, который жестоко разрушил отец императрицы. Достаточно смелый шаг. Очевидно отсутствие реакции имперской власти на такой символический, но очень красноречивый жест заставило молодого (на момент приезда в Украину Кириллу Разумовскому было всего 23 года) гетмана действовать дальше. К удивлению многих, брат фаворита императрицы не планировал быть бутафорским руководителем.

Кирилл Разумовский провел военную реформу, подведя казацкое войско к тогдашним стандартам построения армии. Создал полк личной охраны, который в отличие от всего одетого в голубую униформу войска облачил в зеленую форму. Напомним, что со времен Ивана Скоропадского гетмана "охраняли" российские военные. Молодой гетман пошел дальше — стал самостоятельно назначать полковников, раздавать земли, наводить порядок в судопроизводстве и бороться с коррупцией — именно, якобы, злоупотребления старшины и неспособность гетманов с этим бороться и было одним из поводов, которые "не позволяли" имперской власти найти достойного кандидата на должность гетмана.

Кирилл Разумовский стал даже пытаться установить дипломатические связи с иностранными правителями, чего не делал никто со времен гетмана Мазепы. В конце концов амбициозного гетмана отозвали в Санкт-Петербург в 1754 году, где продержали три года, за которые имперские чиновники приостановили независимые порывы старшины. Были ликвидированы внутренние таможни между Гетманщиной и Россией, что лишило казацкое государство экономической самостоятельности. С гетманом, очевидно провели профилактические беседы, поэтому вернувшись назад, он сосредоточился на образовательной деятельности, больше не затрагивая чувствительные для имперского центра сферы. Хотя, следует отдать должное — гетман так и не позволил превратить украинских крестьян в бесправных холопов, как это было в самой империи.

Новый фаворит — новые реалии

После смерти Елизаветы не короткое время императором стал Петр III, который заключил невыгодный для России мир "подарив Пруссии победу в выигрышной войне". Это стало поводом для военного переворота — в империи никогда не прощали военных поражений. К власти пришла его жена, немка по происхождению, Екатерина II (при рождении Софья — имя сменила, выйдя замуж). У нее был уже новый фаворит — граф Орлов. С ним у Кирилла Разумовского отношения не уладились. Уже в начале 1764 года гетмана вызвали в Санкт-Петербург, где продержали почти весь год, ища причины для его освобождения. В конце концов в ноябре Кирилл Разумовский подал в отставку, а сенат отменил должность гетмана — теперь уже окончательно.

Фактически Украинское казацкое государство как суверенный субъект было окончательно похоронено если не после поражения под Полтавой, то точно после Прутского похода. Настоящий гетман, как представитель воли украинского народа — Филипп Орлик оказался в эмиграции и тщетно пытался сформировать антироссийские союзы в напуганной после Северной войны Европе. Зато на территории Гетманщины россияне занимались бутафорией.

Сам факт, что ликвидацию казацкого государства такая мощная империя растянула аж на целое столетие говорит о ее глубоких корнях и силе казацкого духа. Ведь все эти фейковые органы делались не от хорошей жизни. В Санкт-Петербурге просто не решались сразу все уничтожить — опыт XVII века, когда казаки неоднократно восставали против своих угнетателей все хорошо помнили. Поэтому московиты действовали манипуляциями. Они пытались столкнуть лбами между собой разные общественные слои — перессорить гетмана со старшинами, старшин с крестьянами, а самим при этом выступать в роли "арбитра", все больше перебирая полномочий на себя.

Сам институт гетманства превратился в инструмент придворной борьбы и даже своеобразный императорский "язык любви". Однако казацкий строй и Гетманщина как государственный механизм продолжали существовать. Хотя и как внутренняя автономия в самой империи, но она объективно отличалась от типичной российской губернии. И вот этот последний акт — уничтожение самого казацкого государства императрица Екатерина растянула еще более чем на два десятилетия.