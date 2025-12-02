Тысячи гектаров: часть Украины может оказаться под водой — эксперт предупредила об угрозах

Из-за глобального потепления прибрежные области Украины могут оказаться под водой уже к концу столетия: это случится в случае, если средняя температура вырастет примерно на четыре градуса.

Вся прибрежная часть Украины частично может оказаться под водой: затопления способны охватить площади в тысячи гектаров в случае, если средняя температура станет больше на несколько градусов. Об этом рассказала председатель правления Greenpeace в Украине Евгения Засядько в комментарии для издания "Телеграф".

Сейчас есть сценарий потепления от полутора до двух градусов и в плюс четыре градуса, отметила эксперт.

Общественная организация "Екодія" в Украине провела исследование "Вода близко". В ходе него организация смоделировала, что будет затоплена частично вся прибрежная территория Украины, если средняя температура увеличится на четыре градуса.

По словам Засядько, речь идет о сельскохозяйственных угодьях, промышленных территориях, населенных пунктах и тому подобное. Под угрозой затопления также военные полигоны, поскольку есть некоторые, расположенные неподалеку от моря.

"Подробнее 1168 тысяч гектаров, сюда входят 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий, застройка 35 тысяч гектаров", — отметила эксперт.

Карта, которую предоставила "Екодія", демонстрирует, какими могут быть масштабы затопления в Запорожской и Одесской областях, в районе Бердянска и Одессы.

"Екодія"| карта возможного сценария подтопления Одессы и Бердянска

Засядько объяснила, что, по ее мнению, глобальные климатические изменения достигнут таких масштабов уже с 2100 года. Эксперты утверждают: главная причина глобального потепления на планете — чрезмерные выбросы углекислого газа в атмосферу.

По словам Засядько, тема глобального потепления поднималась в частности в Парижском соглашении 2015 года, где прописано, что люди должны сделать все, чтобы не допустить масштабного стихийного бедствия до 2050 года. Однако пока нет фактического сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

