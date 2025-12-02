Тисячі гектарів: частина України може опинитися під водою — експертка попередила про загрози

Через глобальне потепління прибережні області України можуть опинитися під водою вже до кінця сторіччя: це трапиться у випадку, якщо середня температура зросте приблизно на чотири градуси.

Вся прибережна частина України частково може опинитися під водою: затоплення здатні охопити площі у тисячі гектарів у випадку, якщо середня температура стане більшою на кілька градусів. Про це розповіла голова правління Greenpeace в Україні Євгенія Засядько у коментарі для видання "Телеграф".

Наразі є сценарій потепління від півтора до двох градусів та в плюс чотири градуси, зазначила експертка.

Громадська організація "Екодія" в Україні провела дослідження "Вода близько". В ході нього організація змоделювала, що буде затоплено частково всю прибережну територію України, якщо середня температура збільшиться на чотири градуси.

За словами Засядько, йдеться про сільськогосподарські угіддя, промислові території, населені пункти тощо. Під загрозою затоплення також військові полігони, оскільки є деякі, розташовані неподалік від моря.

"Детальніше 1168 тисяч гектарів, сюди входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій, забудова 35 тисяч гектарів", — зауважила експертка.

Карта, яку надала "Екодія", демонструє, якими можуть бути масштаби затоплення у Запорізькій та Одеській областях, у районі Бердянська та Одеси.

"Екодія" | карта можливого сценарію підтоплення Одеси та Бердянська

Засядько пояснила, що, на її думку, глобальні кліматичні зміни досягнуть таких масштабів вже з 2100 року. Експерти стверджують: головна причина глобального потепління на планеті — надмірні викиди вуглекислого газу в атмосферу.

За словами Засядько, тема глобального потепління підіймалася зокрема у Паризькій угоді 2015 року, де прописано, що люди повинні зробити все, щоб не допустити масштабного стихійного лиха до 2050 року. Однак поки що немає фактичного скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Нагадаємо, 1 грудня видання Live Science повідомило, що коли людство впорається з потеплінням на Землі, світовий океан запустить ще одне.

У жовтні кандидатка географічних наук, синоптикиня Віра Балабух у коментарі "Телеграфу" попереджала про загрозу затоплення для Києва у зв'язку з глобальним потеплінням.