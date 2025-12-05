Поезд "Интерсити" застрял в селе возле Днепра из-за "минирования", — соцсети

В соцсетях сообщают, что поезд "Интерсити" рейса "Запорожье — Киев" остановился в селе вблизи Днепра из-за якобы "минирования". По информации пабликов, люди стоят на холоде уже час.

О "минировании" поезда "Интерсити" неподалеку от Днепра сообщают местные Telegram-каналы. По словам админов, пассажирам приказали выйти из вагонов, когда поезд находился недалеко от Пятихаток.

На опубликованном в соцсетях видео, снятом в вечернее время, можно увидеть пассажиров, которые стоят с багажом возле вагонов "Интерсити".

В АО "Укрзализныця" на момент публикации новости не комментировали остановку поезда "Интерсити" в Днепропетровской области. Информации от полиции о якобы "минировании" поезда также не было.

Отметим, 11 октября пресс-служба "Укрзализныци" рассказывала, что получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования: №68/20 "Киев — Варшава", №733 "Днепр — Киев" и №748 "Тернополь — Киев". Тогда поезда также вынужденно остановили, а пассажиров высадили и вывели на безопасную дистанцию, а когда взрывотехники и правоохранители обследовали вагоны и не обнаружили взрывчатки, движение было восстановлено. Задержка, по словам представителей "Укрзализныци", составила менее часа.

Новость дополняется...