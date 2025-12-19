Макака в Гостомеле сбежал от владельцев и бегал по городу: его приютил зоопарк (фото)

Магот, или лесной макака, сбежал от своих владельцев в Гостомеле и бегал по городским улицам, пока его не спасли волонтеры. Обезьяну передали в столичный зоопарк.

О побеге лесной макаки в Гостомеле и спасении животного рассказала пресс-служба Киевского зоопарка. Животное испытало сильный стресс и проходит реабилитацию.

Магот из Гостомеля проходит реабилитацию в Киевском зоопарке Фото: Киевский зоопарк

"Из года в год мы не устаем напоминать о недопустимости содержания диких животных в неподходящих домашних условиях ради удовольствия!" — отметили в зоопарке.

В пресс-службе объяснили, что самец магота, которого завели для развлечения, повзрослел и начал проявлять поведение дикого животного, которое отличается от того, что показывают в роликах в соцсетях.

После ненадлежащего содержания в домашних условиях обезьяна проходит адаптацию в зоопарке Фото: Киевский зоопарк

Обезьяна прошла полное обследование в ветеринарном госпитале и на 30 дней отправлена на строгий карантин. Маготу необходимы лечение, длительная реабилитация и адаптация к новым условиям, поскольку после жизни в неподходящих условиях, ненадлежащего обслуживания и плохого питания организм животного получил вред и глубокий стресс.

"В конце подчеркнем еще раз: не держите дома диких животных!" — призвали в Киевском зоопарке.

Макака из Гостомеля испытала глубокий стресс от пребывания на городских улицах Фото: Киевский зоопарк

Напомним, 6 июня в "Центре спасения диких животных" рассказали о спасении дикого животного: волк жил в квартире посреди Киева. Владельцы купили волчонка в интернете, а когда хищник вырос, решили передать его в приют.

