Макака в Гостомелі втік від власників і бігав містом: його прихистив зоопарк (фото)

Магот, або лісовий макака, втік від своїх власників у Гостомелі та бігав міськими вулицями, поки його не врятували волонтери. Мавпу передали до столичного зоопарку.

Про втечу лісового макаки в Гостомелі та порятунок тварини розповіла пресслужба Київського зоопарку. Тварина зазнала сильного стресу та проходить реабілітацію.

Магот з Гостомеля проходить реабілітацію у Київському зоопарку Фото: Київський зоопарк

"З року в рік ми не втомлюємось нагадувати про неприпустимість утримання диких тварин в невідповідних домашніх умовах заради задоволення!" — зазначили в зоопарку.

В пресслужбі пояснили, що самець магота, якого завели для розваги, подорослішав і почав проявляти поведінку дикої тварини, яка відрізняється від того, що показують у роликах в соцмережах.

Після неналежного утримання в домашніх умовах мавпа проходить адаптацію в зоопарку Фото: Київський зоопарк

Мавпа пройшла повне обстеження у ветеринарному шпиталі та на 30 днів відправлена на суворий карантин. Маготу необхідні лікування, тривала реабілітація та адаптація до нових умов, оскільки після життя у невідповідних умовах, неналежного обслуговування та поганого харчування організм тварини зазнав шкоди та глибокого стресу.

"Наприкінці наголосимо ще раз: не тримайте вдома диких тварин!" — закликали в Київському зоопарку.

Макака з Гостомеля зазнала глибокого стресу від перебування на міських вулицях Фото: Київський зоопарк

