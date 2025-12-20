Графики отключений света на 21 декабря: у кого не будет электричества по 11 часов

В воскресенье, 21 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений. Для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.

Лимиты установлены из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Компания ДТЭК опубликовала графики отключения света для Днепропетровской и Киевской областей, а также Киева. В Одесской области после массированных атак ВС РФ наблюдается сложная ситуация в энергетике, поэтому в регионе в основном применяются сетевые ограничения света, а не стабилизационные отключения.

Энергетики запланировали от двух до трех отключений электроснабжения в течение суток.

Графики отключений света в Киеве на 21 декабря

Графики отключений света на 21 декабря для 1-3 очередей в Киеве

Графики отключений света на 21 декабря для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей

Графики отключений света в Киевской области на 21 декабря

Графики отключений света на 21 декабря для 1-3 очередей в Киевской области

Графики отключений света на 21 декабря для 4-6 очередей в Киевской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 21 декабря

Графики отключений света на 21 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света на 21 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области

Отметим, что после российской атаки беспилотниками по Одессе 18 декабря в части города исчезло свет, водоснабжение и тепло.

Відео дня

Напомним, что в Павлограде жители одной из улиц возмутились тем, что совершенно посторонний человек, который не является сотрудником или представителем КП "Павлоград-Свет" или местного филиала ДТЭК, самовольно включал и выключал электричество на улицах, которые этот трансформатор обслуживает. Из-за такой самодеятельности жители улицы Черешневая и еще нескольких прилегающих к ней по двое суток сидели без света, а графики ДТЭК не действовали с 5 ноября.

Также Фокус писал, как в Днепре напали на группу энергетиков, которые приехали выключить свет в один из домов. Дошло до рукоприкладства и причинения телесных повреждений.