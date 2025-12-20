Графіки відключень світла на 21 грудня: в кого не буде електрики по 11 годин

У неділю, 21 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів запроваджені графіки обмеження потужності.

Ліміти встановлені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Про це повідомили в "Укренерго".

Компанія ДТЕК опублікувала графіки відключення світла для Дніпропетровської та Київської областей, а також Києва. В Одеській області після масованих атак ЗС РФ спостерігається складна ситуація в енергетиці, тож у регіоні здебільшого застосовуються мережеві обмеження світла, а не стабілізаційні відключення.

Енергетики запланували від двох до трьох відключень електропостачання впродовж доби.

Графіки відключень світла в Києві на 21 грудня

Графіки відключень світла на 21 грудня для 1-3 черг у Києві

Графіки відключень світла на 21 грудня для 4-6 черг у Києві

Графіки відключень світла в Київській області на 21 грудня

Графіки відключень світла на 21 грудня для 1-3 черг у Київській області

Графіки відключень світла на 21 грудня для 4-6 черг у Київській області

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 21 грудня

Графіки відключень світла на 21 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла на 21 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області

Зазначимо, що після російської атаки безпілотниками по Одесі 18 грудня у частині міста зникло світло, водопостачання та тепло.

Нагадаємо, що у Павлограді мешканці однієї з вулиць обурилися тому, що абсолютно стороння людина, котра не є співробітником або представником КП "Павлоград-Світло" чи місцевої філії ДТЕК, самовільно вмикав і вимикав електрику на вулицях, які цей трансформатор обслуговує. Через таку самодіяльність мешканці вулиці Черешнева та ще кількох прилеглих до неї по дві доби сиділи без світла, а графіки ДТЕК не діяли з 5 листопада.

Також Фокус писав, як у Дніпрі напали на групу енергетиків, які приїхали вимкнути світло в один із будинків. Дійшло до рукоприкладства та заподіяння тілесних ушкоджень.