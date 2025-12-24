Геомагнитная активность достигнет красного уровня: насколько серьезной будет буря 24 декабря

В среду, 24 декабря, на Земле прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая может повлиять на самочувствие людей. Речь идет о магнитной буре, которая способна вызывать головную боль, усталость и общее ощущение дискомфорта.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, уровень магнитной активности определяют по планетарной шкале К-индекса от 0 до 9. Значения 5 и выше указывают на сильную магнитную бурю, которая может влиять на атмосферные процессы и состояние здоровья метеозависимых людей.

По прогнозам специалистов, 24 декабря ожидается солнечная активность с К-индексом 5, что соответствует красному уровню. Это означает возможные колебания магнитного поля Земли, которые у чувствительных людей могут сопровождаться головной болью, повышенной усталостью и раздражительностью.

В NOAA также используют шкалу G для оценки геомагнитных штормов, где G1 означает слабый уровень, G2 — умеренный, а G3 и выше — сильные бури. На 24 декабря прогнозируется шторм уровня G1 с вероятностью 20-30%, что считается минорным и не несет серьезных угроз.

Эксперты отмечают, что более мощные магнитные бури случаются редко. В то же время на период 24-25 декабря сохраняется предупреждение о возможной слабой буре из-за солнечных вспышек класса M и вероятного поступления корональных выбросов массы.

Ожидается, что для Украины влияние будет ограниченным. Такие бури обычно не вызывают технических сбоев и могут проявляться преимущественно ухудшением самочувствия у метеозависимых людей.

Однако, специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться, ведь данные о солнечной активности обновляют каждые три часа.

Как защититься от магнитной бури

Напомним, что по информации медицинского центра "Доктор Царук", особенно чувствительными к магнитным бурям являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и гипотоники, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими болезнями или ослабленным иммунитетом.

В период повышенной солнечной активности они могут испытывать головную боль, головокружение, слабость, усталость, колебания давления, аритмию, раздражительность и нарушение концентрации. Медики советуют регулярно измерять давление и принимать лекарства, пить достаточно воды, ограничивать тяжёлую пищу, кофе и алкоголь, придерживаться полноценного сна, избегать перегрузок и практиковать дыхательные упражнения, медитацию или тёплые ванны с успокаивающими травами. Для профилактики рекомендуют укреплять иммунитет, контролировать сердечно-сосудистую систему регулярными осмотрами, избегать стрессов и придерживаться стабильного режима сна.

