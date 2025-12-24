Геомагнітна активність досягне червоного рівня: наскільки серйозною буде буря 24 грудня

У середу, 24 грудня, на Землі прогнозують підвищену геомагнітну активність, яка може вплинути на самопочуття людей. Йдеться про магнітну бурю, що здатна спричиняти головний біль, втому та загальне відчуття дискомфорту.

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, рівень магнітної активності визначають за планетарною шкалою К-індексу від 0 до 9. Значення 5 і вище вказують на сильну магнітну бурю, яка може впливати на атмосферні процеси та стан здоров’я метеозалежних людей.

За прогнозами фахівців, 24 грудня очікується сонячна активність із К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Це означає можливі коливання магнітного поля Землі, які у чутливих людей можуть супроводжуватися головним болем, підвищеною втомою та дратівливістю.

У NOAA також використовують шкалу G для оцінки геомагнітних штормів, де G1 означає слабкий рівень, G2 — помірний, а G3 і вище — сильні бурі. На 24 грудня прогнозується шторм рівня G1 з імовірністю 20–30%, що вважається мінорним і не несе серйозних загроз.

Відео дня

Експерти зазначають, що більш потужні магнітні бурі трапляються рідко. Водночас на період 24–25 грудня зберігається попередження про можливу слабку бурю через сонячні спалахи класу M та ймовірне надходження корональних викидів маси.

Очікується, що для України вплив буде обмеженим. Такі бурі зазвичай не спричиняють технічних збоїв і можуть проявлятися переважно погіршенням самопочуття у метеозалежних людей.

Однак, фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюють кожні три години.

Як захиститися від магнітної бурі

Нагадаємо, що за інформацією медичного центру "Доктор Царук", особливо чутливими до магнітних бур є люди із серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки та гіпотоніки, літні люди, вагітні жінки та пацієнти з хронічними хворобами або ослабленим імунітетом.

У період підвищеної сонячної активності вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, слабкість, втому, коливання тиску, аритмію, дратівливість та порушення концентрації. Медики радять регулярно вимірювати тиск і приймати ліки, пити достатньо води, обмежувати важку їжу, каву й алкоголь, дотримуватися повноцінного сну, уникати перевантажень та практикувати дихальні вправи, медитацію або теплі ванни із заспокійливими травами. Для профілактики рекомендують зміцнювати імунітет, контролювати серцево-судинну систему регулярними оглядами, уникати стресів і дотримуватися стабільного режиму сну.

Також Фокус писав, що на початку листопада науковці спостерігали високу геомагнітну активність, яка може впливати на самопочуття людей.

Крім того, повідомлялося, що США запустили зонд для прогнозування космічної погоди: апарати вирушили до точки Лагранжа L1 за 1,5 млн км від Землі.