Морозы усилятся: Диденко рассказала, когда в Украине ожидать нового похолодания
Последнее воскресенье года подарит украинцам снег и сильный ветер с температурой от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Морозы увеличатся под Новый год.
В Украине заключительное воскресенье недели 2025 года будет со снегом и сильным ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 28-го декабря порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.
Снег и мокрый снег организуют атмосферные фронты восточного циклона. Температура воздуха будет достигать от 2 мороза до 3 тепла, проинформировала синоптик.
Ночью будет подмерзать, предупредила она.
В Киеве в воскресенье ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер, температура в течение дня около нуля.
В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическим снегом. Морозы в Украине усилятся под Новый год, уже с 30-го декабря начнется новый этап похолодания, отметила Наталка Диденко, добавив, что после праздников снова возможна оттепель.
Предупреждение от "Укргидрометцентра"
В УкрГМЦ предупредили, что 28 декабря на дорогах гололедица, ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях значительный снег, днем на Левобережье налипание мокрого снега; на Правобережье ночью и днем порывы ветра 15-20 м/с, метель. І уровень опасности, желтый.
В западных, днем и в Винницкой и Одесской областях порывы сильного ветра 25-28 м/с. II уровень опасности, оранжевый.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили синоптики.
Напомним, Фокус писал, что лыжный сезон в Карпатах оказался под угрозой срыва из-за нетипично теплой зимы и отсутствия устойчивых морозов. По состоянию на середину декабря ни один из ведущих горнолыжных курортов страны не смог полноценно начать работу лыжных трасс.
Работникам курортов в Буковеле приходилось вручную спасать горнолыжные трассы, засыпая их искусственным снегом.