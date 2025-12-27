Морозы усилятся: Диденко рассказала, когда в Украине ожидать нового похолодания

Последнее воскресенье года подарит украинцам снег и сильный ветер с температурой от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Морозы увеличатся под Новый год.

В Украине заключительное воскресенье недели 2025 года будет со снегом и сильным ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 28-го декабря порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.

Атмосферные фронты 28-го декабря

Снег и мокрый снег организуют атмосферные фронты восточного циклона. Температура воздуха будет достигать от 2 мороза до 3 тепла, проинформировала синоптик.

Ночью будет подмерзать, предупредила она.

В Киеве в воскресенье ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер, температура в течение дня около нуля.

В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическим снегом. Морозы в Украине усилятся под Новый год, уже с 30-го декабря начнется новый этап похолодания, отметила Наталка Диденко, добавив, что после праздников снова возможна оттепель.

Предупреждение от "Укргидрометцентра"

В УкрГМЦ предупредили, что 28 декабря на дорогах гололедица, ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях значительный снег, днем на Левобережье налипание мокрого снега; на Правобережье ночью и днем порывы ветра 15-20 м/с, метель. І уровень опасности, желтый.

Желтый и оранжевый уровни угрозы

В западных, днем и в Винницкой и Одесской областях порывы сильного ветра 25-28 м/с. II уровень опасности, оранжевый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили синоптики.

Напомним, Фокус писал, что лыжный сезон в Карпатах оказался под угрозой срыва из-за нетипично теплой зимы и отсутствия устойчивых морозов. По состоянию на середину декабря ни один из ведущих горнолыжных курортов страны не смог полноценно начать работу лыжных трасс.

Работникам курортов в Буковеле приходилось вручную спасать горнолыжные трассы, засыпая их искусственным снегом.