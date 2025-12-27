Морози посиляться: Діденко розповіла, коли в Україні очікувати нового похолодання

Остання неділя року подарує українцям сніг та сильний вітер з температурою від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Морози збільшаться під Новий рік.

В Україні завершальна неділя тижня 2025 року буде зі снігом та сильним вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 28-го грудня пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду.

Атмосферні фронти 28-го грудня

Сніг та мокрий сніг організують атмосферні фронти східного циклону. Температура повітря сягатиме від 2 морозу до 3 тепла, поінформувала синоптикиня.

Вночі підмерзатиме, попередила вона.

У Києві у неділю очікується сніг, мокрий сніг, сильний вітер, температура протягом дня близько нуля.

Надалі в Україні переважатиме волога погода із періодичним снігом. Морози в Україні посиляться під Новий рік, вже із 30-го грудня розпочнеться новий етап похолодання, зазначила Наталка Діденко, додавши, що після свят знову можлива відлига.

Відео дня

Попередження від "Укргідрометцентру"

В УкрГМЦ попередили, що 28 грудня на дорогах ожеледиця, вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях значний сніг, вдень на Лівобережжі налипання мокрого снігу; на Правобережжі вночі та вдень пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. І рівень небезпечності, жовтий.

Жовтий та помаранчевий рівні загрози

У західних, вдень і в Вінницькій та Одеській областях пориви сильного вітру 25-28 м/с. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — наголосили синоптики.

Нагадаємо, Фокус писав, що лижний сезон у Карпатах опинився під загрозою зриву через нетипово теплу зиму та відсутність стійких морозів. Станом на середину грудня жоден із провідних гірськолижних курортів країни не зміг повноцінно розпочати роботу лижних трас.

Працівникам курортів у Буковелі доводилося вручну рятувати гірськолижні траси, засипаючи їх штучним снігом.