"Крепость Буковель": огромные очереди на курорте показали в сети (фото, видео)

Горнолыжный курорт "Буковель" сейчас переживает настоящий пик популярности, а на количество желающих отдохнуть с размахом и покататься на лыжах и сноубордах не повлияли ни война, ни постоянные обстрелы.

Фото толп туристов, стоящих в очереди на подъемник, обнародовал Telegram-канал dtp.kiev.ua ВОЙНА, также ряд других пабликов.

"Крепость Буковель: очередь на штурмо-подъемник. С виду здесь примерно полторы бригады собрались, все довольно пригодные и красивые", – иронизирует автор поста.

На видео, опубликованных каналом "Труха. Ивано-Франковск", – огромное количество отдыхающих.

"Море людей в этом сезоне в Буковеле. Курорт полностью забит туристами, несмотря на высокие цены. Подъемники переполнены, а очереди тянутся на сотни метров", – говорится в подписи.

Как сообщают местные паблики, средний чек на двоих в местных ресторанах – около 2000 грн.

Блогер под ником i___helen написала в Threads о том, что в Буковеле много иностранцев.

"Были удивлены, но слышали английский, польский, румынский, венгерский", – говорится в публикации.

Также она озвучила цены на курорте. Так, по ее информации, за такси придется выложить 1000 грн, за подъемник – 1000-2000 грн, снаряжение и лыжный костюм – еще 1000 грн.

"Единственное, что дешево в Буковеле, – глинтвейн, 180 грн, по сравнению с ценами на все остальное – шара", подытожила автор.

Видео с толпами туристов на Буковеле возмутило многих пользователей, которые напоминают, что на фронте не хватает людей, а также денег для закрытия важных потребностей военных.

Свое слово по этому случаю сказал и украинский певец Женя Галич, который сейчас в ВСУ.

"Я не против отдыха, не против праздников, не против концертов, не против тусовки в Буковеле, но почему-то очень сильно режет глаза именно демонстрация всего этого в социальных сетях. Нах…я? Икра, просеко, бассейны, белые халаты? Все это от людей с аудиторией… Чтобы что? Все понимают стоимость такого отдыха. Как объяснить все это людям, которые ценой своей жизни держат п***ров, чтобы вы отдыхали. Можно это делать тихо? Зачем провоцировать?" – написал он в Threads.

Напомним, по дороге в Буковель перед Новым годом образовались огромные пробки. Этому "поспособствовали" и сложные погодные условия, усложнив движение на дорогах.

Также сообщалось, что в Киеве появилась бюджетная альтернатива Буковелю.