Бюджетный Буковель: в Киеве стартовал лыжный сезон (видео)

В Голосеевском парке Киева открылась горка, на которой можно покататься на санках, лыжах и сноубордах. Вскоре обещают открыть еще две более высокого уровня сложности.

Покататься на ней могут даже начинающие лыжники, поскольку она довольно невысокая и без резких перепадов высоты, рассказали журналисты "Киев 24".

Также планируется открытие "красной" горки, то есть среднего уровня сложности, и единственной в Киеве "черной" горки, то есть высокого уровня сложности. Но все это будет зависеть от погодных условий.

Желающие покататься могут взять все необходимое: от лыжной одежды до снаряжения, рассказал администратор горнолыжного комплекса Даниил Гуртовый. Также действует горнолыжная школа, где можно научиться безопасно кататься на лыжах и сноубордах.

Один из инструкторов школы рассказал, что в парк приезжают кататься как начинающие, так и те, у кого есть опыт катания на лыжах, поскольку на горке есть как и пологие спуски, так и более крутые.

По словам журналистов, практически в каждом районе Киева есть подобные локации для активного зимнего отдыха. Дети там катаются на санках и плюшках, а взрослые – на лыжах.

Тем временем желающие провести новогодние праздники на престижном горнолыжном курорте "Буковель" в Карпатах столкнулись со сложными погодными условиями. Из-за метелей на дорогах образовались переметы, а снегоуборочная техника не успевала расчищать проезжие части. В соцсетях очевидцы публиковали кадры с десятками машин, застрявших в пробках.

На расчистке дорог работали десятки единиц техники, а спасатели простили водителей не выезжать в дорогу без надобности, а туристов – не подниматься на высокогорье.

Напомним, в Швейцарии на горнолыжном курорте в баре заживо сгорели десятки человек. Позже стала известна причина массовой гибели людей.