Бюджетний Буковель: у Києві стартував лижний сезон (відео)

У Голосіївському парку Києва відкрилася гірка, на якій можна покататися на санках, лижах і сноубордах. Незабаром обіцяють відкрити ще дві більш високого рівня складності.

Покататися на ній можуть навіть лижники-початківці, оскільки вона досить невисока і без різких перепадів висоти, розповіли журналісти "Київ 24".

Також планується відкриття "червоної" гірки, тобто середнього рівня складності, і єдиної в Києві "чорної" гірки, тобто високого рівня складності. Але все це залежатиме від погодних умов.

Охочі покататися можуть взяти все необхідне: від лижного одягу до спорядження, розповів адміністратор гірськолижного комплексу Данило Гуртовий. Також діє гірськолижна школа, де можна навчитися безпечно кататися на лижах і сноубордах.

Один з інструкторів школи розповів, що в парк приїжджають кататися як початківці, так і ті, хто має досвід катання на лижах, оскільки на гірці є як і пологі спуски, так і крутіші.

За словами журналістів, практично в кожному районі Києва є подібні локації для активного зимового відпочинку. Діти там катаються на санках і плюшках, а дорослі — на лижах.

Тим часом охочі провести новорічні свята на престижному гірськолижному курорті "Буковель" у Карпатах зіткнулися зі складними погодними умовами. Через хуртовини на дорогах утворилися перемети, а снігоприбиральна техніка не встигала розчищати проїжджі частини. У соцмережах очевидці публікували кадри з десятками машин, що застрягли в заторах.

На розчищенні доріг працювали десятки одиниць техніки, а рятувальники пробачили водіям не виїжджати в дорогу без потреби, а туристам — не підніматися на високогір'я.

Нагадаємо, у Швейцарії на гірськолижному курорті в барі живцем згоріли десятки людей.