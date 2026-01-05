"Фортеця Буковель": величезні черги на курорті показали в мережі (фото, відео)

Гірськолижний курорт "Буковель" зараз переживає справжній пік популярності, а на кількість охочих відпочити з розмахом і покататися на лижах і сноубордах не вплинули ні війна, ні постійні обстріли.

Фото натовпів туристів, що стоять у черзі на підйомник, оприлюднив Telegram-канал dtp.kiev.ua ВОЙНА, а також низка інших пабліків.

"Фортеця Буковель: черга на штурмово-підйомник. На вигляд тут приблизно півтори бригади зібралися, всі доволі придатні й красиві", — іронізує автор поста.

На відео, опублікованих каналом "Труха. Івано-Франківськ", — величезна кількість відпочивальників.

"Море людей цього сезону в Буковелі. Курорт повністю забитий туристами, незважаючи на високі ціни. Підйомники переповнені, а черги тягнуться на сотні метрів", — йдеться у підписі.

Як повідомляють місцеві пабліки, середній чек на двох у місцевих ресторанах — близько 2000 грн.

Відео дня

Блогерка під ніком i___helen написала в Threads про те, що в Буковелі багато іноземців.

"Були здивовані, але чули англійську, польську, румунську, угорську", — йдеться в публікації.

Також вона озвучила ціни на курорті. Так, за її інформацією, за таксі доведеться викласти 1000 грн, за підйомник — 1000-2000 грн, спорядження і лижний костюм — ще 1000 грн.

"Єдине, що дешево в Буковелі, — глінтвейн, 180 грн, порівняно з цінами на все інше — шара", — підсумувала авторка.

Відео з натовпами туристів на Буковелі обурило багатьох користувачів, які нагадують, що на фронті не вистачає людей, а також грошей для закриття важливих потреб військових.

Своє слово з цієї нагоди сказав і український співак Женя Галич, який зараз у ЗСУ.

"Я не проти відпочинку, не проти свят, не проти концертів, не проти тусовки в Буковелі, але чомусь дуже сильно ріже очі саме демонстрація всього цього в соціальних мережах. Нах...я? Ікра, просеко, басейни, білі халати? Усе це від людей з аудиторією... Щоб що? Усі розуміють вартість такого відпочинку. Як пояснити все це людям, які ціною свого життя тримають п***рів, щоб ви відпочивали. Можна це робити тихо? Навіщо провокувати?" — написав він у Threads.

Нагадаємо, дорогою в Буковель перед Новим роком утворилися величезні затори. Цьому "посприяли" і складні погодні умови, ускладнивши рух на дорогах.

Також повідомлялося, що в Києві з'явилася бюджетна альтернатива Буковелю.