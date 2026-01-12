"Детей не выпускали из классов": появились новые подробности нападения подростка в киевской школе

Родители в страхе прибегали и забирали своих детей с уроков из школы в Оболонском районе Киева, где ученик устроил поножовщину, ранив учительницу и одноклассника.

Жертвой 14-летнего подростка стала 39-летняя учительница истории и по совместительству его классная руководительница, а также 14-летний одноклассник, сообщает "Киев 24".

После нападения нападавший закрылся в туалете, где ранил себя, нанеся порезы на руку и живот, а на выходе со школы его задержали правоохранители.

Проведение уроков в связи с инцидентом в школе не отменяли, однако учителя предприняли меры, чтобы спасти других детей. Многие родители узнали о происходящем в пабликах или от детей, пришли в школу, чтобы забрать их по домам.

По словам матери одного из учеников, учитель закрыл класс на ключ и не выпускал детей даже в коридор, находясь рядом с ними.

Відео дня

"Ребенок написал, что крики там какие-то", – говорит одна из женщин. Вторая добавила:

"Узнали из новостей из Telegram-каналов. Ребенок позвонил, что ему страшно. Пришли, забрали".

Резня в школе: что известно

Сообщение о нападении школьника с ножом на учительницу и одноклассника на первом уроке поступило в полицию в 8:45.

Выяснилось, что ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в туалете надел заранее подготовленную маску и каску, после чего совершил преступление.

Всех раненых, в том числе и нападавшего, госпитализировали. Подросток сейчас находится в "Охмадете". После оказания ему врачебной помощи он будет задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Ресурс РБК-Украина уже опубликовал фото предполагаемого нападавшего школьника. Парень позирует в каске времен Второй мировой войны и футболке с надписью "Hitler Kaput".

По указанному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство двух и более человек.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что пострадавшая учительница истории – в тяжелом состоянии. Кроме того, в телефоне задержанного школьника была обнаружена переписка, возможно, с представителями российских спецслужб, где он обсуждал свое намерение совершить преступление.

В КГГА отреагировали на случившееся в школе.