"Оккупанты уже дошли до предела": восток Украины через несколько лет может остаться без воды, — Андрющенко

Восточные регионы Украины уже в ближайшей перспективе могут столкнуться с критической нехваткой воды — речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и о части Запорожской области. Причиной является масштабное загрязнение водных ресурсов, которое вызвала война и полное отсутствие системных решений со стороны оккупационных властей.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, еще во время активной фазы боевых действий в 2014-2015 годах российские военные пытались любым способом скрыть свое присутствие на Донбассе, в частности не забирали тела погибших, а иногда оставляли их в небольших водоемах вблизи линии фронта. И все же эти аморальные действия не стали основным фактором нынешнего водного кризиса.

Гораздо более разрушительное влияние, по его оценке, имеют последствия уничтожения и запустения промышленных объектов. Речь идет о предприятиях, где не было проведено никакой рекуперации или консервации после боевых действий. Токсичные отходы, пепел и химические соединения с территорий металлургических и коксохимических производств беспрепятственно попали во фронтовые водоемы, питающие систему водоснабжения крупных городов Донецкой области.

"Что стоит выделить в первую очередь, я не знаю, — это территория "Азовстали", на которой не проведена рекуперация, и все последствия этой ситуации. Такая же история касается и других объектов, например, Авдийского коксохима: там не провели рекуперацию, а большое количество вредных веществ, оставшихся в виде пепла, уже попало во фронтовые водоемы из-за отсутствия консервации. Это означает, что эта вода поступает к жителям Донецка", — заявил он.

В результате загрязненная вода поступает в дома жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Мариуполя и других населенных пунктов. Также Андрющенко подчеркнул, что последствия этого процесса не являются мгновенными: речь не об острых отравлениях, а об отложенном ударе по здоровью населения. По его прогнозам, уже в течение трех лет регион может столкнуться с ростом количества онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Отдельно он обратил внимание на то, что ситуация стремительно ухудшается и не имеет положительной динамики. При отсутствии каких-либо компенсаторных механизмов или инфраструктурных решений водные ресурсы региона могут исчерпаться настолько, что брать воду для нужд населения станет просто негде. По его оценке, временной горизонт такого сценария — два-три года.

"Они уже дошли до предела, и в этом случае единственное, что могло бы спасти ситуацию — а это требует более года работы — это, условно говоря, определенное перемирие по линии Северского Донца и совместная работа, начиная с сегодняшнего дня, как нашей стороны, так и россиян, чтобы восстановить водоснабжение Северским Донцом. Иначе быстрого решения нет", — добавил специалист.

Более того, по его словам, на оккупированных территориях отсутствуют даже концептуальные проекты решения проблемы. Это, в свою очередь, приводит к еще одному опасному процессу — затоплению шахт в горных регионах. Из-за дефицита воды и нарушения инженерных систем шахтные воды начинают выходить на поверхность.

"Это означает, что некоторые регионы могут превратиться в своеобразные водоемы, но эта вода полностью непригодна для использования, поскольку происходит из шахт", — пояснил журналистке Андрющенко.

В сентябре прошлого года руководитель Центра изучения оккупации Украины рассказывал, что на оккупированных территориях Донецкой области ситуация с водоснабжением превратилась в гуманитарную катастрофу. По его мнению, украинская власть должна активнее говорить о проблеме на международном уровне и предлагать конкретные решения

Также Фокус писал, что вследствие атаки ВС РФ 9 января по Киеву, местные столкнулась с масштабными перебоями в теплоснабжении и водоснабжении.