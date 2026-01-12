"Окупанти вже дійшли межі": схід України за кілька років може залишитися без води, — Андрющенко

Східні регіони України вже у найближчій перспективі можуть зіткнутися з критичною нестачею води — йдеться не лише про Донеччину та Луганщину, а й про частину Запорізької області. Причиною є масштабне забруднення водних ресурсів, яке сталося через війну та повну відсутність системних рішень з боку окупаційної влади.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, ще під час активної фази бойових дій у 2014–2015 роках російські військові намагалися будь-яким способом приховати свою присутність на Донбасі, зокрема не забирали тіла загиблих, а подекуди залишали їх у невеликих водоймах поблизу лінії фронту. Та все ж ці аморальні дії не стали основним чинником нинішньої водної кризи.

Набагато більш руйнівний вплив, за його оцінкою, мають наслідки знищення та занедбання промислових об’єктів. Йдеться про підприємства, де не було проведено жодної рекуперації чи консервації після бойових дій. Токсичні відходи, попіл і хімічні сполуки з територій металургійних та коксохімічних виробництв безперешкодно потрапили у фронтові водойми, які живлять систему водопостачання великих міст Донеччини.

"Що варто виділити насамперед, я не знаю, — це територія "Азовсталі", на якій не проведена рекуперація, і всі наслідки цієї ситуації. Така ж історія стосується й інших об’єктів, наприклад, Авдійського коксохіму: там не провели рекуперацію, а велика кількість шкідливих речовин, що залишилися у вигляді попелу, вже потрапила у фронтові водойми через відсутність консервації. Це означає, що ця вода надходить до мешканців Донецька", — заявив він.

У результаті забруднена вода надходить до осель мешканців Донецька, Макіївки, Горлівки, Маріуполя та інших населених пунктів. Також Андрющенко підкреслив, що наслідки цього процесу не є миттєвими: мова не про гострі отруєння, а про відкладений удар по здоров’ю населення. За його прогнозами, вже протягом трьох років регіон може зіткнутися зі зростанням кількості онкологічних та автоімунних захворювань.

Окремо він звернув увагу на те, що ситуація стрімко погіршується і не має позитивної динаміки. За відсутності будь-яких компенсаторних механізмів або інфраструктурних рішень водні ресурси регіону можуть вичерпатися настільки, що брати воду для потреб населення стане просто ніде. За його оцінкою, часовий горизонт такого сценарію — два–три роки.

"Вони вже дійшли межі, і в цьому випадку єдине, що могло б врятувати ситуацію — а це потребує понад року роботи — це, умовно кажучи, певне перемир’я по лінії Сіверського Донця та спільна робота, починаючи від сьогодні, як нашої сторони, так і росіян, щоб відновити водопостачання Сіверським Донцем. Інакше швидкого рішення немає", — додав фахівець.

Ба більше, за його словами, на окупованих територіях відсутні навіть концептуальні проєкти вирішення проблеми. Це, своєю чергою, призводить до ще одного небезпечного процесу — затоплення шахт у гірничих регіонах. Через дефіцит води та порушення інженерних систем шахтні води починають виходити на поверхню.

"Це означає, що деякі регіони можуть перетворитися на своєрідні водойми, але ця вода повністю непридатна для використання, оскільки походить зі шахт", — пояснив журналістці Андрющенко.

Торік у вересні керівник Центру вивчення окупації України розповідав, що на окупованих територіях Донеччини ситуація з водопостачанням перетворилася на гуманітарну катастрофу. На його думку, українська влада має активніше говорити про проблему на міжнародному рівні та пропонувати конкретні рішення

