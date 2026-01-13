Пенсионерка в Ивано-Франковской области закопала в своем дворе АК-74: суд вынес приговор

Уроженка села Зеленое Ивано-Франковской области закопала в своем дворе автомат с патронами, который передал ей сын-военнослужащий. Суд признал пенсионерку виновной в незаконном хранении оружия.

Об инциденте в Ивано-Франковской области говорится в приговоре Верховинского районного суда от 29 декабря 2025 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. По данным следствия, женщина 13 мая 2025 года закопала автомат АК-74 (автомат Калашникова образца 1974 года) и боеприпасы для него в землю на придомовой территории по месту своего проживания. Сотрудники полиции нашли и изъяли оружие через месяц — 13 июня.

Обвиняемая признала свою вину. По словам женщины, в мае ей позвонил сын, который служит в Вооруженных силах Украины, и предупредил, что пришлет посылку со спальником. Посылка оказалась большой, а кроме спальника в ней был автомат с патронами. Пенсионерка взяла оружие и прикопала его на территории пристройки, где расположен септик и сложены дрова. Женщина сказала в суде, что при следующем телефонном разговоре сын сказал спрятать оружие до его приезда, а в полицию она автомат не сдала, потому что он "не ее". По словам пенсионерки, она знала, что хранить огнестрельное оружие без разрешения противозаконно.

Муж обвиняемой рассказал, что их сын добровольно стал на защиту Украины с февраля 2022 года, за время службы дважды получал ранения и 6 раз — контузии, лечился в Днепропетровской и Криворожской больницах, а также в психиатрической больнице в Ивано-Франковске. По словам свидетеля, 13 июня к ним пришли 15 правоохранителей с понятыми, и его жена призналась, где спрятала оружие и 60 патронов.

Суд при вынесении приговора учел возраст обвиняемой, ее положительную характеристику и то, что ранее она не имела судимостей и не состоит на учете в психиатрическом и наркологическом кабинетах Верховинской многопрофильной больницы. Пенсионерке было назначено 3 года лишения свободы, однако освобожден от наказания с испытательным сроком 1 год. Она обязана периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без согласования. Также она должна компенсировать государству 3 565,6 грн выплат за проведение экспертизы.

В течение 30 дней на приговор суда может быть подана апелляция.

