Пенсіонерка в Івано-Франківській області закопала у своєму дворі АК-74: суд виніс вирок

Уродженка села Зелене Івано-Франківської області закопала у своєму дворі автомат з патронами, який передав їй син-військовослужбовець. Суд визнав пенсіонерку винною в незаконному зберіганні зброї.

Про інцидент в Івано-Франківській області йдеться у вироку Верховинського районного суду від 29 грудня 2025 року, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. За даними слідства, жінка 13 травня 2025 року закопала автомат АК-74 (автомат Калашникова зразка 1974 року) і боєприпаси для нього в землю на прибудинковій території за місцем свого проживання. Співробітники поліції знайшли та вилучили зброю за місяць — 13 червня.

Обвинувачена визнала свою вину. За словами жінки, у травні їй зателефонував син, що служить у Збройних силах України, та попередив, що надішле посилку зі спальником. Посилка виявилася великою, а крім спальника в ній був автомат набої. Пенсіонерка взяла зброю та прикопала її на території прибудови, де розташований септик і складені дрова. Жінка сказала в суді, що при наступній телефонній розмові син сказав сховати зброю до його приїзду, а до поліції вона автомат не здала, бо він "не її". За словами пенсіонерки, вона знала, що зберігати вогнепальну зброю без дозволу протизаконно.

Чоловік обвинуваченої розповів, що їхній син добровільно став на захист України з лютого 2022 року, за час служби двічі діставав поранення та 6 разів — контузії, лікувався в Дніпропетровській та Криворізькій лікарнях, а також у психіатричній лікарні в Івано-Франківську. За словами свідка, 13 червня до них прийшли 15 правоохоронців із понятими, і його дружина зізналася, де сховала зброю та 60 набоїв.

Суд при ухваленні вироку врахував вік обвинуваченої, її позитивну характеристику та те, що раніше вона не мала судимостей і не перебуває на обліку в психіатричному та наркологічному кабінетах Верховинської багатопрофільної лікарні. Пенсіонерці було призначено 3 роки позбавлення волі, проте звільнено від покарання з іспитовим терміном 1 рік. Вона зобов'язана періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження. Також вона має компенсувати державі 3 565,6 грн виплат за проведення експертизи.

Протягом 30 днів на вирок суду може бути подана апеляція.

