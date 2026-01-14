Во Львове полицейская ударила ногой дворника: женщина "препятствовала работе правоохранителей" (видео)

Во Львове представительница полиции ударила ногой дворничиху, которая убирала снег, после чего подтолкнулась, упала и снова стукнула женщину. В ответ дворничиха замахнулась лопатой.

Их конфликт произошел 12 января, в то время, как мужчины в военной форме и правоохранители проводили мужчину к автобусу. Об этом сообщило "Общественное".

В соцсетях распространили видеоролик, на котором видны кадры столкновения во Львове. Очевидец снял, как во время проведения задержанного мужчины к бусу в сторону полицейской, которая стояла возле автомобиля, полетел стакан с напитком.

После этого представительница полиции бросилась в сторону женщины, которая убирала снег, и ударила ее ногой. Далее она поскользнулась на снегу и упала, однако быстро поднялась и еще раз толкнула дворника.

Один из военнослужащих после этого подошел к полицейскому и они вместе пошли к автомобилю. Дворник вслед им махнула лопатой для уборки снега, однако удар не нанесла.

Відео дня

Конфликт полицейской и дворничихи во Львове: реакция власти и полиции

Как пишет "Суспільне", мэр Львова Андрей Садовый увидел видеоролик в соцсетях и отреагировал на сложившуюся ситуацию.

"Не от большого ума можно себе позволить ударить женщину, которая отгребает снег. При любых обстоятельствах", — отметил Садовый.

Он призвал полицию "разобраться со своими работниками". Через некоторое время уточнил, что женщина, которая убирала улицу, не является коммунальной работницей, а работает на частном предприятии.

В полиции также отреагировали на инцидент. В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщили, что по факту конфликта открыто служебное расследование, а конфликт случился из-за того, что женщина пыталась препятствовать работе правоохранителей.

"Руководство полиции Львовщины инициировало проведение служебного расследования, по результатам которого действиям полицейской будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 января пресс-служба Львовской областной прокуратуры сообщила, что во Львове мужчина напал на военнослужащего ТЦК: достал нож и ударил им в живот.

12 января Государственное бюро расследований рассказало, что в Одессе будут судить двух военных, которые помогали уклонистам.