У Львові поліцейська вдарила ногою двірничку: жінка "перешкоджала роботі правоохоронців" (відео)

У Львові представниця поліції вдарила ногою двірничку, яка прибирала сніг, після чого підштовхнулась, впала і знову стукнула жінку. У відповідь двірничка замахнулася лопатою.

Їхній конфлікт трапився 12 січня, у той час, як чоловіки у військовій формі та правоохоронці проводили чоловіка до бусу. Про це повідомило "Суспільне".

У соцмережах поширили відеоролик, на якому видно кадри сутички у Львові. Очевидець зафільмував, як під час проведення затриманого чоловіка до бусу у сторону поліцейської, яка стояла біля автомобіля, полетів стакан з напоєм.

Після цього представниця поліції кинулася у бік жінки, що прибирала сніг, та вдарила її ногою. Далі вона послизнулась на снігу та впала, однак швидко підвелася і ще раз штовхнула двірничку.

Один із військовослужбовців після цього підійшов до поліціянтки й вони разом пішли до автомобіля. Двірниця услід їм махнула лопатою для прибирання снігу, проте удару не завдала.

Відео дня

Конфлікт поліцейської та двірнички у Львові: реакція влади та поліції

Як пише "Суспільне", мер Львова Андрій Садовий побачив відеоролик у соцмережах та відреагував на ситуацію, що склалася.

"Не від великого розуму можна собі дозволити вдарити жінку, яка відгортає сніг. За будь-яких обставин", — зазначив Садовий.

Він закликав поліцію "розібратися зі своїми працівниками". За деякий час уточнив, що жінка, яка прибирала вулицю, не є комунальною працівницею, а працює на приватному підприємстві.

У поліції також відреагували на інцидент. У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області повідомили, що за фактом конфлікту відкрито службове розслідування, а конфлікт трапився через те, що жінка намагалася перешкоджати роботі правоохоронців.

"Керівництво поліції Львівщини ініціювало проведення службового розслідування, за результатами якого діям поліцейської буде надано правову оцінку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомила, що у Львові чоловік напав на військовослужбовця ТЦК: дістав ніж та вдарив ним у живіт.

12 січня Державне бюро розслідувань розповіло, що в Одесі судитимуть двох військових, які допомагали ухилянтам.