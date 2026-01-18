"Шахеды", которые заносят в дом: почему генераторы на балконах смертельно опасны

При использовании автономных дизельных и газовых обогревателей, а также генераторов в жилых домах, особенно на балконах и в квартирах, возникает серьезная угроза для жизни людей. Опасность таких устройств сопоставима с последствиями ударов дронов-камикадзе.

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин в эфире телеканала "Киев 24" эксперт рассказал, что попытки самостоятельно обогревать жилье или обеспечивать его электроэнергией с помощью генераторов и газовых горелок могут привести к трагическим последствиям.

Речь идет прежде всего об отравлении угарным газом и возникновении пожаров, которые угрожают не только владельцам квартир, но и всем жителям дома.

"Они принесут больше вреда, чем пользы, начиная с автономных обогревателей, на дизельном топливе или на газе, которые устанавливают в многоэтажных домах, до генераторов на балконах, — это по-сути "шахед", который люди сами себе заносят в дом. Это может вызвать проблемы не только для вас, но и для ваших соседей, начиная от угарного газа и заканчивая пожарамиʼ,— отметил Литвин, комментируя практику установки подобных устройств в жилых помещениях.

Особую опасность, по словам специалиста, представляют самодельные или непроверенные обогреватели, а также газовые горелки, использование которых в квартирах он категорически не рекомендует. По его словам, даже кратковременная работа таких приборов в закрытом пространстве может привести к смертельно опасной концентрации угарного газа.

Литвин призвал граждан заботиться о собственной безопасности и безопасности соседей, использовать исключительно сертифицированные устройства и строго соблюдать правила эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в одной из квартир отравилась угарным газом целая семья. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело 30-летней женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца.

В ноябре 2025 в селе Новоселки Киевской области из-за взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми. Их вместе с отцом госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".