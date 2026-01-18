"Шахеди", які заносять у будинок: чому генератори на балконах смертельно небезпечні

Під час використання автономних дизельних та газових обігрівачів, а також генераторів у житлових будинках, особливо на балконах і у квартирах, виникає серйозна загроза для життя людей. Небезпека таких пристроїв порівнянна з наслідками ударів дронів-камікадзе.

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів, що спроби самостійно обігрівати житло або забезпечувати його електроенергією за допомогою генераторів і газових пальників можуть призвести до трагічних наслідків.

Йдеться насамперед про отруєння чадним газом і виникнення пожеж, які загрожують не лише власникам квартир, а й усім мешканцям будинку.

"Вони принесуть більше шкоди, ніж користі, починаючи з автономних обігрівачів, на дизельному паливі або на газу, які встановлюють у багатоповерхових будинках, до генераторів на балконах, — це, по суті, "шахед", який люди самі собі заносять у будинок. Це може спричинити проблеми не тільки для вас, а й для ваших сусідів, починаючи від чадного газу і закінчуючи пожежами",- зазначив Литвин, коментуючи практику встановлення подібних пристроїв у житлових приміщеннях.

Особливу небезпеку, за словами фахівця, становлять саморобні або неперевірені обігрівачі, а також газові пальники, використання яких у квартирах він категорично не рекомендує. За його словами, навіть короткочасна робота таких приладів у закритому просторі може призвести до смертельно небезпечної концентрації чадного газу.

Литвин закликав громадян дбати про власну безпеку та безпеку сусідів, використовувати винятково сертифіковані пристрої та суворо дотримуватися правил експлуатації.

Раніше повідомлялося, що в Деснянському районі Києва в одній із квартир отруїлася чадним газом ціла сім'я. Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили тіло 30-річної жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.

У листопаді 2025 року в селі Новосілки Київської області через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала сім'я з двома дітьми. Їх разом із батьком госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".