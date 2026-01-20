Нашли замерзшую и напуганную: 2-летняя собака Кири ищет новый дом

Двухлетняя собака Кири ищет новую семью для себя. Ее нашли на улице, одну, у дороги в поле. Сейчас она находится в Белой Церкви.

"Замерзшую, напуганную, всю дрожащую от холода и страха" — такой нашли Кири. Сообщение о находке опубликовали в группе "Маленькие собачки ищут дом. Украина".

Собака небольшого размера, на коротких ножках. Она уже стерилизована и вакцинирована, и готова к жизни в новой семье.

"Очень ручная — все время держится взглядом за тобой, боится хоть на мгновение потерять из виду. Игривая и доверчивая, хорошо ладит с людьми и с другим животными", — описывают маленькую Кири.

Сейчас собака находится на передержке на улице в будке.

Собаку готовы самостоятельно привезти в новую семью.

За деталями можно обращаться по контактам:

+38 063 293 66 43

+38 050 974 37 43

https://www.facebook.com/angelika.sokyrka

