Нашли замерзшую и напуганную: 2-летняя собака Кири ищет новый дом
Двухлетняя собака Кири ищет новую семью для себя. Ее нашли на улице, одну, у дороги в поле. Сейчас она находится в Белой Церкви.
"Замерзшую, напуганную, всю дрожащую от холода и страха" — такой нашли Кири. Сообщение о находке опубликовали в группе "Маленькие собачки ищут дом. Украина".
Собака небольшого размера, на коротких ножках. Она уже стерилизована и вакцинирована, и готова к жизни в новой семье.
"Очень ручная — все время держится взглядом за тобой, боится хоть на мгновение потерять из виду. Игривая и доверчивая, хорошо ладит с людьми и с другим животными", — описывают маленькую Кири.
Сейчас собака находится на передержке на улице в будке.
Собаку готовы самостоятельно привезти в новую семью.
За деталями можно обращаться по контактам:
- +38 063 293 66 43
- +38 050 974 37 43
- https://www.facebook.com/angelika.sokyrka
