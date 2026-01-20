Знайшли замерзлу та налякану: 2-річна собака Кірі шукає нову домівку

Дворічна собака Кірі шукає нову родину для себе. Її знайшли на вулиці, саму, біля дороги в полі. Зараз вона перебуває в Білій Церкві.

"Замерзлу, налякану, всю тремтячу від холоду і страху" — такою знайшли Кірі. Повідомлення про знахідку опублікували в групі "Маленькі собачки шукають дім. Україна".

Собака невеликого розміру, на коротких ніжках. Вона вже стерилізована та вакцинована, і готова до життя в новій родині.

"Дуже ручна — весь час тримається поглядом за тобою, боїться хоч на мить втратити з виду. Грайлива і довірлива, гарно ладнає з людьми та з іншим тваринами", — описують маленьку Кірі.

Зараз собака знаходиться на перетримці на вулиці в буді.

Собаку готові самостійно привезти в нову родину.

За деталями можна звертатися за контактами:

Відео дня

+38 063 293 66 43

+38 050 974 37 43

https://www.facebook.com/angelika.sokyrka

Раніше Фокус писав про той-тер'єра Груфалятка, який не зміг адаптуватися в родині, повернувся до прихистку. Тож редакція допомагала йому знайти нову родину, яка зможе полюбити собаку.

Раніше ми розповідали про те, якими відданими бувають собаки — трирічний померанський шпіц вигнав з будинку великого ведмедя, який поласував його сніданком.

Фокус розрахував, що реальні витрати на утримання улюбленця в Україні 2025 року становлять значну частку сімейного бюджету і потребують зваженого підходу. Тож до того, щоб заводити улюбленця, потрібно підходити відповідально.