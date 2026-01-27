Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

В Запорожье мужчина открыл огонь из автомата по прохожим, — соцсети

Стрельба в Запорожье
В соцсетях 27 января сообщили о стрельбе в одном из микрорайонов Запорожья | Фото: Скрин видео

Местные паблики сообщают, что в Запорожье мужчина стрелял по прохожим из автомата. Инцидент произошел в 1-м Шевченковском микрорайоне.

О стрельбе в Запорожье сообщает 27 января Telegram-канал "Типичный Шевчик — Запорожье". На момент публикации новости официальной информации от правоохранителей по этой ситуации не было.

Админы со ссылкой на подписчиков пишут, что мужчина с автоматом около полудня начал стрелять по прохожим, а после этого выстрелил сам в себя.

В опубликованном в соцсетях видео можно услышать звуки автоматной очереди и крики: "Вызывайте скорую!"

Стрельба в Запорожье: комментарий полиции

Впоследствии отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области опубликовал детали инцидента. Предварительно, из огнестрельного оружия во дворе многоквартирного дома стрелял парень 2010 года рождения. По данным правоохранителей, несовершеннолетний несколько раз выстрелил в воздух, а затем по собственной неосторожности упал и ранил сам себя еще одним выстрелом. Его госпитализировали.

Відео дня

Правоохранители устанавливают, как именно оружие попало в руки несовершеннолетнего.

Стрельбу в Запорожье расследует полиция
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Запорожье
Фото: Национальная полиция

Новость дополняется...