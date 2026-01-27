У Запоріжжі чоловік відкрив вогонь з автомата по перехожих, — соцмережі

Місцеві пабліки повідомляють, що в Запоріжжі чоловік стріляв по перехожих з автомата. Інцидент стався у 1-му Шевченківському мікрорайоні.

Про стрілянину в Запоріжжі повідомляє 27 січня Telegram-канал "Типичный Шевчик — Запорожье". На момент публікації новини офіційної інформації від правоохоронців щодо цієї ситуації не було.

Адміни з посиланням на підписників пишуть, що чоловік з автоматом близько півдня почав стріляти по перехожих, а після цього вистрілив сам у себе.

В опублікованому в соцмережах відео можна почути звуки автоматної черги та крики: "Викликайте швидку!"

Стрілянина в Запоріжжі: коментар поліції

Згодом відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області опублікував деталі інциденту. Попередньо, з вогнепальної зброї у подвір'ї багатоквартирного будинку стріляв хлопець 2010 року народження. За даними правоохоронців, неповнолітній кілька разів вистрілив у повітря, а потім з власної необережності впав та поранив сам себе ще одним пострілом. Його госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють, як саме зброя потрапила в руки неповнолітнього.

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини в Запоріжжі Фото: Національна поліція

