В Одессе за $33 000 продают бункер: как он выглядит внутри (видео)

В центре Одессы на улице Новосельского за $33 000 продается подземный бункер площадью 68,5 кв. м.

Объект, который выставлен на продажу, — без окон, со стенами толщиной в метр, с одним входом, где можно "устроить бизнес без перерыва на тревоги". Соответствующий видеообзор появился в одном из местных пабликов.

"Ракета не залетит, "Шахед" не спикирует. Это факт!" – утверждается в ролике.

Продавец уверяет, что бункер оснащен мощной системой вентиляции, которая не позволит задохнуться, замерзнуть зимой или страдать от жары летом. В нем есть барная стойка, мебель, санузел.

К бункеру предлагаются и бонусы:

"Бармен виртуозно смешает гостям коктейли. Диджей разбавит атмосферу музыкой. Здесь столько места, что можно танцевать канкан", — говорит голос за кадром.

Спрос на бункеры растет не только в Украине, которая страдает от постоянных обстрелов ВС РФ, но и по всему миру.

Профессионалы строительной отрасли отмечают резкий рост спроса на элитные подземные укрытия среди предпринимателей и знаменитостей. Генеральный директор компании Panic Room Builders Билл Ригдон признается, что еще несколько лет назад его идеи вызывали насмешки, а сегодня его график расписан на месяцы вперед.

По его словам, такие бункеры строят как в отдаленных местах, так и под жилыми домами. Они рассчитаны на защиту от стихийных бедствий, климатических катастроф и перебоев в инфраструктуре. При этом подземные комплексы все чаще проектируются как люксовые пространства, а не как место для выживания.

Тайное убежище под Восточным крылом Белого дома якобы строит даже президент США Дональд Трамп.

Напомним, как выглядят самые дорогие бункеры в мире.