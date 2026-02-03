В Одесі за $33 000 продають бункер: який він має вигляд усередині (відео)

У центрі Одеси на вулиці Новосельського за $33 000 продається підземний бункер площею 68,5 кв. м.

Об'єкт, що виставлено на продаж, — без вікон, зі стінами завтовшки в метр, з одним входом, де можна "влаштувати бізнес без перерви на тривоги". Відповідний відеоогляд з'явився в одному з місцевих пабліків.

"Ракета не залетить, "Шахед" не спікірує. Це факт!" — стверджується в ролику.

Продавець запевняє, що бункер оснащений потужною системою вентиляції, яка не дасть змоги задихнутися, замерзнути взимку або страждати від спеки влітку. У ньому є барна стійка, меблі, санвузол.

До бункера пропонуються і бонуси:

"Бармен віртуозно змішає гостям коктейлі. Діджей розбавить атмосферу музикою. Тут стільки місця, що можна танцювати канкан", — каже голос за кадром.

Попит на бункери зростає не тільки в Україні, яка потерпає від постійних обстрілів ЗС РФ, а й по всьому світу.

Професіонали будівельної галузі відзначають різке зростання попиту на елітні підземні укриття серед підприємців і знаменитостей. Генеральний директор компанії Panic Room Builders Білл Рігдон зізнається, що ще кілька років тому його ідеї викликали глузування, а сьогодні його графік розписаний на місяці вперед.

За його словами, такі бункери будують як у віддалених місцях, так і під житловими будинками. Вони розраховані на захист від стихійних лих, кліматичних катастроф і перебоїв в інфраструктурі. При цьому підземні комплекси все частіше проєктуються як люксові простори, а не як місце для виживання.

Таємний притулок під Східним крилом Білого дому нібито будує навіть президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, який вигляд мають найдорожчі бункери у світі.